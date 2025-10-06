Primeras palabras de Raquel Mosquera tras la entrada en prisión de su marido Isi en Francia

La vida de Raquel Mosquera no ha sido sencilla. Ha pasado por mucho y le ha sido difícil encajar algunos golpes e imprevistos vitales. En muchas ocasiones ha tenido que recurrir a ayuda profesional para conseguir las herramientas necesarias para poder mantenerse a flote. Pero lo que más valora es la familia que ha formado junto a su marido, Isi, con el que comenzó hace ya más de una década y con el que ha tenido dos hijos. Pero ahora su esposo le está dando un nuevo e inesperado quebradero de cabeza, tras haber sido detenido en Francia.

La empresaria quiere llevar una vida tranquila alejada del foco mediático. En ocasiones regresa a la primera línea de tiro, pero no tarda mucho en refugiarse de nuevo en su rutina en la peluquería y su tienda de moda. Pero esta vez no ha podido controlar el flujo de información y regresa a los titulares, muy a su pesar. Todo por la comentadísima detención de su marido en territorio francés, la cual se ha conocido ahora, a pesar de que se produjo hace varios meses. Ella guardaba silencio, pero la presión mediática le ha hecho responder.

Raquel Mosquera, preocupada por su marido Isi

Este fin de semana, durante el programa ‘Fiesta’, Kike Calleja adelantaba la información que le habían transmitido desde el círculo más íntimo de la pareja y que pudo confirmar con los vecinos: “Me dicen que han visto últimamente a Raquel muy extraña, que no bajaba ni a la piscina comunitaria, me cuentan también que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva tiempo privado de libertad en Francia”.

Raquel Mosquera posa junto a Isi larazon

¿El motivo? Se lo reservan y es que el propio periodista dice saber lo que ha llevado al nigeriano a estar entre rejas desde hace unos meses, aunque no puede compartirlo con el público por tratarse de una cuestión de especial gravedad: “No podemos contar los motivos porque es un tema muy delicado”. Kike Calleja se puso en contacto con ella y no negó el encarcelamiento de su marido, pero no quiso añadir detalle alguno: “Noté que no se encontraba nada bien”, deslizaba el colaborador del citado programa.

Raquel Mosquera ha terminado por descolgar el teléfono y pronunciarse sobre lo que le ha sucedido a su marido. Eso sí, no está dispuesta a airear lo que habría hecho Isi y que ha determinado que pase varios meses en prisión. Desde la revista ‘Diez Minutos’ han logrado que responda y lo haga con contundencia, aunque no como a todos nos habría gustado, arrojando luz a tan delicada cuestión: “En estos momentos prefiero no hacer ningún tipo de comentario”, se ha limitado a decir con firmeza, dejando clara su postura de continuar en silencio y dejar que la justicia gala siga su curso.