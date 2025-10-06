Isi, marido de Raquel Mosquera, detenido en Francia

Ya han pasado más de diez años desde que Raquel Mosquera e Isi comenzaron su relación, allá por el año 2014, y con el paso del tiempo han construido una vida juntos que incluye un hijo en común, Romeo, nacido en 2015.

Durante estos años, su vínculo se fue fortaleciendo hasta que en enero de 2023 Isi pidió matrimonio a Raquel con una romántica pedida de mano, algo que ella aceptó con entusiasmo.

Tras más de diez años de noviazgo, la pareja formalizó su unión el 27 de julio de 2024, casándose por la iglesia en una ceremonia celebrada en Las Rozas (Madrid).

Ese día fue especial, pues se mezclaron tradiciones españolas y nigerianas, y los hijos de Raquel, Romeo y Raquelita, tuvieron un papel destacado en la celebración. Desde entonces, la feliz pareja se ha mantenido alejada del foco, centrada en su trabajo en la peluquería de Mosquera y en su familia, pero una nueva información les ha vuelto a llevar a protagonizar titulares, en esta ocasión por razones muy poco agradables…

Por lo visto, Isi se encuentra detenido en Francia desde hace varios meses. “Hace unos días me llama una pareja muy cercana a ellos que me habla de una información muy delicada que afecta muy directamente a Isi, el marido de Raquel. Esta información me la confirman los vecinos que viven cerca de ellos, me dicen que han visto últimamente a Raquel muy extraña, que no bajaba ni a la piscina comunitaria, me cuentan también que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva ese tiempo privado de libertad en Francia”, aseguró el periodista Kike Calleja en el programa “Fiesta”.

Isi y Raquel Mosquera Gtres

Eso sí, el tertuliano ha preferido no desvelar las razones que han llevado a Isi a encontrarse en esta complicada situación: “No podemos contar los motivos porque es un tema muy delicado”.

Una información que Raquel Mosquera no desmintió cuando los compañeros se pusieron en contacto con ella para contrastarla. Tan solo se interesó por saber en qué medio aparecería publicada. “Si no fuese verdad se habría sorprendido, ella lo que hizo fue decirme que no iba a decir nada y darme un abrazo en el que yo noté que no se encontraba nada bien”, explicaba Calleja.

Que se sepa, Isi se gana la vida trabajando junto a Mosquera en la peluquería que esta regenta en Las Rozas de Madrid, concretamente en el Centro Comercial BurgoCentro II.