Boris Izaguirre desvela qué le pareció la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Han pasado 20 días desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva dieron el "sí quiero" en el Palacio de El Rincón, pero su boda sigue dando mucho de qué hablar. Los marqueses de Griñón, aunque en estos momentos se encuentran disfrutando de su soñada luna de miel, lejos de España y del foco mediático, siguen siendo los protagonistas de la prensa del corazón de nuestro país. Después del enlace matrimonial, la pareja hizo la maletas y comenzaron su viaje de novios al otro lado del mundo, en Sudáfrica. Durante un total de 7 semanas, los recién casados recorrerán los cinco continentes hasta llegar a Australia, destino final de la aventura.

Boris Izaguirre y Tamara Falcó GAA/GEN GTRES

Y ahora, Boris Izaguirre, íntimo amigo de Tamara Falcó y de la familia Preysler hasta el pasado mes de octubre, se ha pronunciado sobre qué le pareció la boda de la marquesa de Griñón y el empresario. Siempre tan correcto y con buenas palabras para ellos, el venezolano ha sido muy sincero: "Me encanta, ellos están muy felices, he visto cosas, también me parece que todo ha salido muy bien". Una vez más el presentador ha vuelto a tender puentes con la socialité y, como ha dicho en más de una ocasión, no pierde la esperanza en que su relación vuelva a ser como antes.

La invitación o no de Boris Izaguirre fue uno de los temas que más interés suscitó entre la población. Después de que el venezolano le dedicase una durísima columna a Tamara Falcó por sus malinterpretadas declaraciones sobre el colectivo LTGBI en el Congreso Mundial de las Familias de México, la familia de Isabel Preysler no pudo perdonar las palabras que le dedicó a la marquesa de Griñón, terminando con la estrecha relación de amistad para siempre. Durante todos estos meses, el escritor ha demostrado tener mucha predisposición y se ha disculpado públicamente muchas veces con la Tamara. Pero parece ser que el clan no puede olvidar tan fácilmente la dureza de las palabras de Boris Izaguirre y, de momento, su reconciliación están en stand by.