Candela Peña denuncia una oferta laboral “ofensiva” e “hiriente”

"¿Tú entrarías en Louis Vuitton en Hermes o en Fendi con la intención de comprarte un bolsazo por 20 euros? Obviamente ni tú, ni nadie en su sano juicio". Con esta reflexión, la actriz Candela Peña ha iniciado en sus redes una reflexión sobre su situación laboral a los 51 años, después de seis nominaciones en los Premios Goya y tres estatuillas por sus interpretaciones en “Te doy mis ojos”, “Princesas” y “Una pistola en cada mano”.

Antes de explicar lo sucedido, la actriz antepone como título "Reflexión y aprendizaje semanal". Y cuenta: "Esta semana asistí a una reunión importante para mí, en la que me hicieron sentir que yo era una marca de lujo y que no merecía estar en algunas tiendas donde no se me valoraba, así que esperé la oferta con la ilusión del interés demostrado en dos horas y media”.

Su sorpresa llegó al ver que "querían contratar lujo a precio de bolsa de tela y mandar con rapidez un contrato como si no hubiera opción a réplica ni poder explicar lo que vale el cuero de alta gama y cosido a mano… Es una absoluta falta de respeto, algo verdaderamente ofensivo e hiriente". Y envía un consejo: "Jamás le dediques tiempo a quien no ve lo que eres y vales. Que no te coloquen por debajo de tu valor".

"Si fuera influyente, mi situación sería otra"

No es la primera vez que Candela denuncia la situación laboral de las actrices españolas y la falta de ofertas que están recibiendo. Hace unos días, se quejó tras la publicación de una lista de "los 30 más poderosos del cine y la televisión en España", basándose principalmente en "los hitos más destacables del año anterior".

"Primera noticia, pero debería hacer una reflexión, en cinco años no he rodado una película y en dos años tras El caso Asunta, solo un capítulo en otra serie". Su reflexión va más allá: "Si fuera yo influyente, mi situación sería otra… En casa se come gracias a 8 minutos en el Late Xou cada dos o tres semanas". Se refiere a la discreta sección de humor en el programa de TVE, de la que dependen casi exclusivamente sus ingresos, según refleja en su frustración. Es la dura realidad que expone de una manera muy explícita una de las actrices más talentosas de nuestro país, como ha demostrado en sus 30 años de carrera artística.