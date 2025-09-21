Todos los detalles de la segunda boda de Pablo López y Laura Rubio: sin móviles y con sabor andaluz

El romance entre Pablo López, de 41 años, y Laura, de 32, nació en La Voz, en 2017. Ella era concursante de su equipo; él, el coach. Aprendiz y maestro quedaron enlazados por la música en algún instante fugaz o con alguna nota que resonó en sus corazones al mismo tiempo. De la complicidad artística pasaron a la humana y de la amistad al amor. A fuego lento, sin más urgencia que la del piano que rebosaba la pasión que ellos contenían.

Pablo López y Laura Rubio, el lugar en el que celebrarán su boda por todo lo alto tras darse el 'sí quiero' en secreto Europa Press

Muy discreto y con algunas idas y venidas, la pareja evitó la exposición mediática. Sin previo aviso y de acuerdo con ese carácter reservado, la pareja celebró una primera ceremonia religiosa el 19 de julio de 2025, en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en pleno centro de Madrid.

Fue un evento privado con la asistencia únicamente de familiares y amigos muy cercanos. Pablo vistió un traje azul marino grisáceo combinado con una camiseta negra. Laura lució un vestido blanco entallado, sin mangas, que dejaba a la vista algunos de sus tatuajes.

La segunda parte, esta vez con relumbrón

Dos meses después han vuelto a darse el "sí, quiero", esta vez por todo lo alto con encanto andaluz y bajo el cielo gaditano de la localidad de Alcalá del Valle. Esta segunda boda, celebrada este sábado 20 de septiembre, ha roto por completo la discreción en la vida personal que caracteriza a ambos.

Pablo López y Laura Rubio, en su segunda boda Gtres

La ceremonia reunió en la finca La Casería de Tomillos, un enclave del siglo XVI rodeado de naturaleza y patrimonio histórico en la Sierra de Cádiz, a unos 120 invitados, entre ellos amigos cercanos y compañeros del cantante, como Malú, Antonio Orozco, David Bisbal y Eva González, además de familiares y personalidades conocidas.

Los invitados fueron trasladados en autobuses hasta la finca donde fueron sorprendidos con un globo aerostático en color amarillo y azul. Al llegar debieron entregar sus móviles para preservar la privacidad del evento.

Después de un bonito posado, los novios agradecieron a la prensa su presencia: "Agradecidos por todos. Es una cosa natural y sencilla. Estamos con familias, amigos, con libertad y amor. Os damos las gracias por estar aquí". A continuación, se subieron a la parte de atrás del coche tipo "van" para regresar al banquete.

La novia escogió un vestido blanco con corpiño transparente de encaje floral, escote en forma de corazón y falda de corte sirena. Lo completó con una corona de flores y un bonito ramo. El artista apostó por un elegante chaqué oscuro.

La finca, a unos veinte minutos en coche de Fuengirola, fue antiguamente una casa fortificada, ubicada en una pequeña colina, y cuenta con capilla propia.