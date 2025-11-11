Isa Pantoja, rota en llanto y sin consuelo tras escuchar a Kiko Rivera

La entrevista de Kiko Rivera a ‘De viernes’ prometía dar muchos titulares. No defraudó. Pero no solo se puso el foco en su fracaso matrimonial con Irene Rosales o cómo está afrontando su nueva vida de soltero. Tampoco sobre cómo sobrelleva que su exmujer esté de nuevo enamorada y que el afortunado sea Guillermo, un viejo amigo de la familia tras instalarles el césped artificial hace cinco años. También echó la vista atrás y rememoró su pasado, entrando en los capítulos más complicados con su familia. Puso en su sitio a su madre, Isabel Pantoja, a quien quiere lejos y sin hacer mucho ruido. Pero ya buscar cierta cercanía con su hermana.

Isa Pantoja ha salido bien parada de la primera entrevista de su hermano tras su separación. La primera en televisión tras cuatro años de silencio. En ella el Dj reconoce el dolor que le ha causado a su hermana, dando ahora por ciertos episodios vejatorios que en pasado negó. Por ejemplo, cuando regó a manguerazos a la joven cuando se enteró de que había perdido la virginidad, tratando de limpiar su vergüenza familiar. Ella lo lleva clavado a fuego en su memoria y aún le atormenta lo sufrido. Ha recibido el perdón, pero aún arrastra mucho dolor, como así se ha comprobado ahora tras publicarse unas desgarradoras fotografías de ella.

El llanto desconsolado de Isa Pantoja

La entrevista de Kiko Rivera ha removido mucho en su hermana. No solo al hablar de los durísimos episodios vividos en la adolescencia, también los feos en el presente. EL Dj asegura que le habría gustado estar en la boda de su hermana, pero decidió no acudir. También que escribió varias veces un mensaje de felicitación tras el nacimiento de su sobrino Cairo, pero “no lo envío”. Entiende que “no he sabido estar a la altura”. Escuchar todo esto ha traído a su memoria los peores momentos de su vida. En estos instantes ha sido pillada por los paparazzi.

La revista ‘Lecturas’ lleva en su primera plana de este miércoles unas fotografías de Isa Pantoja rota, llorando sin consuelo en brazos de su marido, Asraf Beno. Las imágenes fueron captadas durante la grabación del talent show que están realizando ‘DecoMasters’. Se emplazan a este mismo lunes al mediodía, en Valencia. El equipo tuvo que parar las grabaciones del programa porque la protagonista no lograba recomponerse. Rompía en llanto cada poco tiempo y optaron por darle un respiro. Aseguran que no ha visto el programa de su hermano, pero sí que le han transcrito todas las declaraciones y ha podido leerlas.

Se plantea la posibilidad de que pueda perdonarle. Eso sí, no parece que sea el paso inmediato que tenga en mente. Kiko Rivera le ha tendido la mano: “Le diría que la quiero mucho. Sigue siendo mi niña pequeña. Ya cuando llegó a mi vida, me cambió la vida a mejor. Siento no haber podido estar a la altura de lo que ella esperaba de mí”.

Según Kike Calleja en ‘Vamos a ver’: “Isa lo primero que ha dicho es que por fin el tiempo le va dando la razón y está poniendo las cosas en su sitio. Ella está totalmente en shock después de lo que ha dicho su hermano, porque decir que primer hay que callar para sanar, eso es algo que yo creo que le ha dolido y le ha molestado bastante. Ella no desmiente que su hermano se haya puesto en contacto a raíz de su cumpleaños y está valorando qué hacer. Ella no sabe cómo gestionar esta historia porque le ha venido de sopetón y no pensaba que su hermano iba a decir públicamente esas cosas sobre ella”.