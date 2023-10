Carlo Costanzia se queja de perder amigos, familia y contratos por sus líos con la justicia

Carlo Costanzia está en boca de todos desde hace unos meses y no precisamente por su faceta como actor, modelo o cantante. Tampoco por cuestiones familiares, sino por sus constantes problemas con la justicia. Especialmente el último, que ha removido mucho su pasado, en el que ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de estafa continuada. Un desliz por el que podría entrar en prisión, aunque él mismo ha asegurado que no será necesario, de ahí que ahora deba llevar una pulsera telemática en su tobillo, como así mostró hace unos días cuando se bañaba en la playa. Ahora, el joven vuelve a utilizar sus redes sociales y lo hace para denunciar lo injusto que están siendo con él personas a las que consideraba íntimos.

Carlo Costanzia Instagram

El hijo de Mar Flores está reivindicativo. Ha vuelto a reivindicar su inocencia ante las duras acusaciones y mantener que es una víctima más, aunque el juez determinó que era responsable al igual que su socio. Con la amenaza de estar una temporada entre rejas, muchos son los que le han retirado el apoyo, quizá cuando más lo necesitaba, como así se ha quejado en sus redes sociales: “Se ha hecho una masacre mediática contra mi persona y contra mi imagen por algo que, no solo no hice, sino que me responsabilicé al 100 x 100”, asegura en un largo mensaje en el que ha querido pedir cierta clemencia, además de mostrar su profunda decepción con ciertas personas a las que consideraba imprescindibles en su vida.

“Creo que esta experiencia puede dibujar bastante bien lo que está pasando últimamente en mi vida. Y cómo, las personas que conoces o con las que has trabajado, en vez de apoyarte, eligen la vía fácil que es crucificarte junto al pensamiento generalizado de la opinión pública. A sabiendas de la verdad o, a veces, incluso lo que es peor, sin saber lo que ha pasado. Solo por ser una oveja más del rebaño”, reclama Carlo Costanzia, muy dolido por no haber recibido el apoyo en su entorno que no ha tenido en el banquillo de los acusados.

“Amistades, relaciones y familiares”, son los núcleos en los que ha perdido apoyos. Sin embargo, el actor cree en la justicia y que el tiempo pondrá a cada cual en su sitio: “Todo pasa por algo y agradezco que toda esta tormenta haya venido a llevarse de mi lado esta cantidad de gente que no merece mi tiempo”.

Pero no solo son amigos y compañeros de trabajo los que le han dado la espalda. También empresas que veían en él un reclamo publicitario ideal para asociar su marca y conseguir acercarse a su público objetivo. Así ha pasado con una firma de ropa que le daba trabajo, pero que tras el escándalo judicial ha decidido directamente dejar de responderle a los mensajes.

Story de Carlo Costanzia Instagram

Sobre esto asegura que “a raíz de este suceso y este juicio mediático que he tenido, que no solo ha influido negativamente en el ámbito privado. Si no que me ha llevado a perder muchos contratos ya firmados, una cantidad enorme de trabajo, si no todo, contratos con marcas, colaboraciones y muchas cosas más”, detalla. “Dicho esto, nos vemos en los juegos del hambre, donde se verá la verdadera cara de la gente. Y recordad que esto es una carrera de fondo. Solo el que llega al final formará parte del pequeño grupo de los ganadores, los intocables, los fuertes. Y ahí se volverán a ver las caras los ganadores y los merecedores y los perdedores y los falsos”, sentencia.