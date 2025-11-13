Carme Chaparro actualiza su estado de salud desde el hospital: "Dos pasos duros por quirófano en pocos días"

Carme Chaparro atraviesa un bache de salud. Dos semanas después de su último mensaje en redes desde el hospital, la periodista ha reaparecido en su perfil actualizando su evolución junto a una fotografía desde la cama del centro sanitario. A pesar de la situación, Chaparro se mantiene fuerte en su recuperación y se siente muy agradecida por el cariño y amor recibido en las últimas semanas.

Dos intervenciones

"Dos pasos duros por quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas en la rea… pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma", comienza diciendo Carme Chaparro en su última publicación de Instagram.

"Ya en planta", revela la presentadora, actualizando su evolución de su ingreso. "Abro el móvil desde hace mucho y tengo muchos mensajes de cariño. Pero estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré", confiesa.

"Un día más. Un día menos. Volveré", expresa Chaparro con esperanza. "Y perdón por no contestar. Ni a los WhatsApp", se disculpa la periodista. Además, no ha querido desperdiciar la oportunidad de hacer un alegato a favor de la sanidad pública.

Numerosos rostros conocidos como Irene Junquera, Elsa Anka, Raquel Sánchez Silva y Sara Carbonero, entre otros tantos amigos de Chaparro, han comentado la publicación, enviándole mensajes de ánimo y cariño en este revés de salud. "¡Abrazo enorme bella! Te abrazo fuerte", ha escrito la periodista Adela González.

Problemas de salud

Se desconoce el motivo del último ingreso hospitalario de Carme Chaparro. De momento, la presentadora no ha desvelado de qué se trata este revés de salud, aunque ya ha avisado de que lo contará más adelante. Mientras tanto, continúa en pleno proceso de recuperación desde el hospital tras haber sido intervenida dos veces en estos últimos días.