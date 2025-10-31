Carme Chaparro reaparece desde el hospital y lanza un mensaje esperanzador: "Un día más, un día menos"

Carme Chaparro ha vuelto a situarse en el centro de la preocupación -y del cariño-de sus miles de seguidores. La periodista y escritora, siempre cercana y transparente, ha compartido una imagen desde el hospital que ha encendido todas las alarmas: una fotografía en la que aparece recostada en la cama, con una vía en el brazo, acompañada de una breve pero elocuente frase: "Un día más, un día menos".

Una frase sencilla, pero cargada de significado. "Un día más" de lucha, "un día menos" de tratamiento, de incertidumbre o de dolor. En esas palabras, sus seguidores han querido ver el reflejo de su habitual entereza, incluso en los momentos más difíciles.

Enfermedad del oído

Chaparro, de 51 años, lleva meses retirada de la televisión y del ritmo frenético de los medios debido al síndrome de Ménière, una enfermedad que afecta al oído interno y provoca vértigos intensos, pérdida de audición y desequilibrios. La periodista lo hizo público a principios de año, explicando que la dolencia no solo había alterado su vida profesional, sino también su estabilidad emocional. "Estoy muy medicada y a la espera de una operación", confesó entonces.

El diagnóstico la obligó a detenerse. "Mis médicos me dijeron que parase porque me iba a morir", contó en una entrevista a Lecturas. Fue entonces cuando entendió que debía priorizar su salud. "Tuve que cogerme la baja. Me creía fuerte, pero estaba muy hundida. He tenido un psiquiatra y una psicóloga maravillosas", relató con la franqueza que siempre la ha caracterizado.

Su mensaje desde el hospital ha sido interpretado por muchos como una forma de comunicar que, aunque el proceso sigue siendo duro, está avanzando en su recuperación. Y no está sola. A su lado se encuentra su marido, el empresario Bernabé Domínguez, a quien ella misma ha descrito como su "gran sostén". "Me ha cuidado durante meses, ha sido quien me ha ayudado a levantarme cada día", reconocía hace unas semanas.

Pese a los altibajos de salud, Chaparro continúa en contacto con sus lectores y con una comunidad digital que le devuelve el cariño multiplicado. En sus redes, alterna mensajes de gratitud con pequeñas dosis de humor y reflexión, fiel a su estilo.

La presentadora, autora de varias novelas de éxito, también ha tenido que aplazar el lanzamiento de su próximo libro, una decisión que, según confesó, tomó "con dolor pero con sentido común". Su prioridad, asegura, es "volver cuando el cuerpo y la mente estén listos".

Hoy, su imagen desde el hospital no es solo una actualización de su estado, sino también un recordatorio de su espíritu inquebrantable. “Un día más, un día menos”, escribió. Cuatro palabras que resumen a la perfección su actitud frente a la adversidad: serenidad, paciencia y la convicción de que incluso en la fragilidad hay fuerza.