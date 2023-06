Carmen Borrego ya conoce a su nieto: así ha sido el encuentro

Parece que las aguas vuelven a calmarse entre Carmen Borrego y su hijo José María. El primer nieto de la colaboradora, fruto de la unión entre su primogénito y Paola Olmedo, llegaba al mundo el pasado domingo 4 de junio en el Hospital Universitario La Paz. Aunque Carmen aseguró que no iba a ir al hospital para no generar revuelo entre la prensa, anoche confesó en ‘Viernes Deluxe’ que ya ha podido conocer en persona al pequeño, llamado Marc.

“Quiero que todo el mundo sepa que conozco a mi nieto”, comenzaba orgullosa su relato Carmen. “Esta noche no me iré del plató sintiéndome que soy una ‘bocachancla’. Quiero contarlo porque sé que va a salir, ha habido prensa. Y no voy a decir nada de él, ahora mismo están las cosas tranquilas”, explicaba. Sin embargo, no podía ocultar la emoción que le había invadido al coger a Marc en brazos por primera vez.

“Soy una abuela super feliz. Estoy encantada con mi hijo y con mi nuera. Lo que se siente es indescriptible… Con un hijo lo tienes recién nacido y es una responsabilidad. Con un nieto, la responsabilidad es de los padres”, indicaba. Además, aprovechaba para defender a José María: “No me gusta las cosas que dicen de mi hijo, como madre siempre le defenderé. Quiero que se deje de especular y que dejen de decir cosas de él”.

Jose María Almoguera y Paola Olmedo en una imagen de archivo GTRES

En cuanto al tiempo que ha esperado para conocer a su nieto, la hermana de Terelu Campos aseguraba que había sido un proceso muy duro. “He pasado los tres peores días de mi vida, pero ha valido la pena, soy feliz y quiero que sean felices. Tienen un bebé precioso”. Además, aseguró que María Teresa Campos conocerá pronto a su bisnieto. “Yo le dije: ‘Mamá, has sido bisabuela’ y se le puso una sonrisa que es la vida… En estos momentos solo queremos darle amor que es lo que se merece”, señaló.

Sobre la reconciliación con su hijo, Carmen aseguró que ella se consideraba una “buena madre” y, mientras veía en directo imágenes de José María y Paola paseando con su primer hijo en común, la colaboradora aclaró que había dos momentos de la vida de su primogénito que le llenaban de felicidad: “El momento de su boda con Paola y ese paseo con esa sonrisa, así es como tienes que vivir, José María, con esa sonrisa”, dijo en referencia a la ilusión del joven por haberse convertido en padre.