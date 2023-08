Carmen Borrego no puede más y frena un programa para confesarse sobre su madre

Terelu Campos se ha cansado ya de que sean otros los que lleven la voz cantante respecto a la maltrecha salud de su madre, María Teresa Campos. Es por ello que tomó la palabra en primera persona y se confesó como nunca antes desde su revista de confianza, ‘Lecturas’, a través de una exclusiva y, de paso, presumiendo de cuerpo en bikini, que ya es verano. El revuelo ha sido mayúsculo, porque ha dado un testimonio muy duro sobre cómo se encuentra la veterana presentadora esta etapa en la que la salud no va de su mano. Pero estas inesperadas y contundentes palabras han tenido como principal reacción obligar a su familia a dar un paso al frente y pronunciarse al respecto.

Así hizo Alejandra Rubio este miércoles desde el paltó de ‘Así es la vida’ y también lo ha hecho este jueves Carmen Borrego, cortando el hilo del programa con una inesperada llamada telefónica. La hija de María Teresa Campos se ha cansado ya de tantas especulaciones y ha querido afrontar el asunto con valentía y poniendo las cosas en su sitio, porque cree que los rumores hacen más daño que una verdad ya de por sí dolorosa.

El punto en el que Carmen Borrego quería arrojar más luz es sobre la controvertida cuestión de las visitas a su madre. Estas se han cortado de forma radical, aunque en todo momento las hijas y la nieta han dejado claro que es para protegerla y que en todo momento están haciendo lo imposible para que sea feliz y no renuncie a la comodidad que le brindan. “Estamos en un momento difícil. Es complicado. Nos estamos apoyando entre nosotros y ser una familia unida. Es lo que toca. Dar, porque nos toca devolver todo lo que hemos recibido de ella. Es que se pone nerviosa, nada más. Ojalá pudiera tener una vida con amigos, sería maravilloso, pero ahora desgraciadamente no puede ser”, le reconoce la colaboradora a Sandra Barneda desde el otro lado del teléfono.

Las hijas de María Teresa Campos han entendido necesario proteger la imagen pública de su madre, para evitar con ello un revuelo innecesario y también para evitarle un dolor a terceros. Carmen ha sido especialmente contundente en este punto, pues le preocupa mucho, al igual que ha expresado Terelu Campos, que la gente ponga en duda que estén velando por los intereses de su madre: “Creo que no es el momento de sacarla físicamente, no aporta nada a nadie. Lo hacemos desde el respeto, porque hay muchas personas que están pasando por lo mismo y esto les puede ayudar. Eso que quede claro, que lo hacemos por eso y no por morbo”, sentencia.

La misma línea que apuntaba tan solo un día antes su sobrina, Alejandra Rubio, que también se ha visto en la tesitura de matizar las palabras de Terelu Campos en el kiosco rosa. “Para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela. Un día de repente es así y ya no se puede hacer nada. Lo he dicho asumiendo con el tiempo, pero al principio fue muy raro. Mi madre ha estado dura y firme en sus palabras. Al leerlo no me lo creía, porque ha sido muy clara y Carmen está sufriendo mucho y es su hermana”, subrayaba la joven, que ahora le toca hacer piña con la familia para sobrellevar mejor este duro proceso que vivirán.