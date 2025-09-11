Mar Flores a Carmen Lomana: "Eres un ejemplo de mujer libre e independiente"

Lo cuenta Carmen Lomana con orgullo. "Mar Flores me ha mandado un mensaje muy bonito. Me quiere mandar su libro de memorias porque piensa que soy un ejemplo de mujer libre e independiente. Es muy cariñosa, me parece increíble que haya tenido cinco hijos y se mantenga espectacular. Se machaca mucho. Es maravillosa".

En el plano sentimental, Carmen ha reconocido recientemente que ya no está libre sentimentalmente. Sale con un hombre que se llama Antonio y trabaja en Hacienda. Es un amigo de la abogada Teresa Bueyes, compañera de plato de Lomana en el programa "Y ahora Sonsoles".

Antonio, al igual que Carmen, es viudo y su puesto específico en el ministerio es el de inspector de Hacienda, los dos se conocen desde hace tiempo, mantenían una buena amistad, pero hace unos meses dieron un paso adelante y comenzaron una relación sentimental,

Su novio pretende mantenerse en el anonimato, no desea formar parte del círculo mediático en el que se mueve su pareja, por eso mantienen un noviazgo alejado del panorama público.

De él nos cuentan que es una persona muy inteligente, atractivo y simpático. Un profesional muy valorado en su sector y eficiente en su trabajo. Y que está muy enamorado de Carmen. los dos están de acuerdo en guardar la mayor discreción y no hacer alarde de su amor públicamente. Pero ella no ha podido resistirse a confesar esta nueva ilusión. Y se la ve muy feliz.