Carolina Monje, ex de Álex Lequio, embarazada de Álex Lopera

Hace poco más de un año, Carolina Monje y Álex Lopera se daban el "sí, quiero" en Begur, Girona, el pueblo natal de la novia. La boda acaparó el interés de la opinión pública por el pasado sentimental de ella, la última pareja conocida de Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón. La actriz no estuvo en el enlace y aunque se alegró de que pudiera pasar página, su amigo Luis Rollán reveló entonces que había sido un día de lo más agridulce para ella porque le hubiera gustado que fuera su hijo quien estuviera en el altar.

La vida sigue y ahora el matrimonio acaba de dar uno de los pasos más importantes de su vida. Tal y como Monje ha anunciado a través de sus redes sociales, está embarazada de 14 semanas -unos tres meses y medio- y toda la familia ha recibido la noticia con inmensa alegría. La joven ha compartido un emotivo vídeo en el que muestra cómo le dio la buena nueva a su marido, así como al resto de sus seres queridos. Creó unas tarjetas con un espacio para rascar en el que se descubría su embarazo, una idea muy original que unos entendieron mejor que otros. "Me muero de amor con la bisabuela, 3 horas rascando y no entendía nada. ¡Enhorabuena, me alegro muchísimo!", comenta una de las seguidoras.

Carolina Monje y Álex Lopera se dan el 'Sí, quiero' Europa Press

Una feliz noticia que de seguro llena de alegría también a Ana Obregón, aunque su relación con la que fue su nuera se tensó por sus diferentes posturas sobre la hija que tuvo el joven después de fallecer.

Se debe recordar que Obregón pretendía que fuera Monje la mujer que gestara el hijo de Lequio, una idea a la que ella se opuso radicalmente. Además, también dejó por escrita su firme oposición a que se utilizaran muestras biológicas de Álex Lequio para fecundar un óvulo y que tuviera un bebé póstumo, una negativa que no sentó bien a la actriz.

Aun así, cuando nació la pequeña Ana Sandra, Obregón se puso en contacto con Monje para darle las gracias por su silencio ante los medios y pedirle que se acercara a conocer a la bebé. Desde el entorno de Carolina se comentó entonces que ese mensaje le pilló mientras estaba de vacaciones en Ibiza y se quedó "en shock". De momento, se desconoce si llegó a conocer a la niña, pero sí está claro que su relación con su exsuegra en completamente nula.