Cayetano Rivera, sobre la separación de su hermano Kiko: "Es una situación delicada"

El final de agosto trajo consigo una noticia inesperada: Kiko Rivera e Irene Rosales ponían fin a su relación. Una ruptura sorprendente, confirmada en sendos comunicados, que llegó apenas unos meses después de que la pareja celebrara con entusiasmo la Primera Comunión de su hija Ana. Entonces se mostraban felices y unidos; ahora, todo es distinto.

Desde el anuncio, el DJ ha aprovechado sus redes sociales para compartir reflexiones sobre el momento que atraviesa, mientras Irene ha optado por un tono más discreto, siempre con el objetivo común de preservar la estabilidad de sus dos hijas. De hecho, sus primeras imágenes tras la separación los mostraban caminando juntos hacia el colegio de Ana, un gesto de normalidad en medio del cambio vital.

La familia Rivera no tardó en pronunciarse. Francisco, hermano mayor de Kiko, fue de los primeros en lamentar la ruptura: "Es bastante complicado todo, y lo importante son las niñas, que estén bien", aseguró. Aunque confesó que su relación con el DJ era "nula absoluta", la vida dio un giro inesperado cuando ambos coincidieron días más tarde, reencontrándose tras años de distanciamiento.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

El 25 de septiembre fue el turno de Cayetano Rivera. El torero, que recientemente anunció su retirada de los ruedos, reapareció en un acto público al lado de su amigo Iván Espinosa de los Monteros. Tras meses centrado en su despedida taurina y en recomponer su imagen tras una polémica detención, se mostró sereno y prudente al ser preguntado por la separación de su hermano.

"Es una situación delicada", reconoció ante las cámaras de Gtres. Y añadió con firmeza: "Cuanto menos hablemos del tema y más se respete la situación, mejor". Palabras que reflejan un deseo de calma en torno a un asunto familiar que ha suscitado gran interés mediático.

Más allá de este delicado capítulo, Cayetano atraviesa un momento de transición personal. Afirma sentirse "muy bien" y haber alcanzado un estado "mucho más tranquilo" tras su retirada definitiva de la tauromaquia. Preguntado por su futuro, quiso dejar claro que no contempla una incursión en política, disipando así los rumores que lo vinculaban a nuevos caminos profesionales.

Mientras tanto, la separación de Kiko e Irene sigue ocupando titulares. Ambos parecen decididos a mantener la cordialidad, conscientes de que lo prioritario son sus hijas. En este escenario, las palabras de Cayetano resumen el sentir de quienes miran la situación desde dentro: respeto, discreción y la certeza de que lo importante es la familia.