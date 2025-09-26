Keanu Reeves y Alexandra Grant: un beso, no una boda

Su filmografía habla por sí sola. Keanu Reeves es uno de los actores más respetados de la industria cinematográfica, con títulos como "Matrix" y la saga "John Wick" que lo han convertido en icono de varias generaciones. Sin embargo, su vida personal siempre ha transcurrido en un discreto segundo plano. El intérprete, que jamás ha tenido redes sociales, pertenece a ese grupo selecto de estrellas de Hollywood que han preferido el perfil bajo frente al exhibicionismo mediático.

Desde 2018 comparte su vida con la artista Alexandra Grant. La pareja se ha mostrado sólida y cómplice, sin hacer de su intimidad un escaparate público. Quizá por eso sorprendieron los insistentes rumores que comenzaron a circular en los últimos días: según varias publicaciones, Reeves y Grant se habrían casado en secreto en algún rincón de Europa.

Fake news

El eco de la supuesta boda fue tal que Alexandra decidió zanjar la especulación de la manera más sencilla: con una fotografía en su cuenta de Instagram. En la imagen, se la ve a ella y a Reeves compartiendo un beso. La instantánea iba acompañada de un mensaje directo y divertido:

"Esta es una foto real. No una foto de compromiso ni un anuncio de boda hecho por IA... ¡Simplemente un beso!", escribió Grant. Y añadió con humor: “Quizá el momento justo antes o después, dadas las expresiones ligeramente bobas en nuestras caras. Estamos en Roden Crater, y Keanu y Gard acababan de terminar de entrevistar a James Turrell para 'Visionaries'".

Con estas palabras, la artista disipaba cualquier duda. No hubo ceremonia secreta ni alianzas escondidas, sino un momento íntimo compartido con sus seguidores como un guiño a los rumores. "Lo comparto aquí para dar las gracias a todos por las felicitaciones en nuestra boda. Excepto que no nos casamos. Las buenas noticias son muy necesarias estos días, pero siguen siendo noticias falsas, ¡así que tengan cuidado ahí fuera! Aquí hay un poco de verdadera felicidad", concluyó.

La respuesta fue inmediata: miles de comentarios celebraron no solo la espontaneidad del gesto, sino también la autenticidad de la pareja. Lejos de alimentar el misterio o jugar con el interés mediático, Reeves y Grant prefieren la naturalidad. En tiempos de titulares fabricados y noticias falsas, la pareja quiso recordar que la felicidad no siempre necesita etiquetas.

Mientras los rumores se apagan, Keanu Reeves continúa siendo fiel a su estilo: reservado, humilde y alejado del ruido. Y Alexandra Grant, con la serenidad de quien no necesita demostrar nada, lo acompaña en una de las relaciones más sólidas -y discretas- de Hollywood.