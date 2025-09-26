Carmen Borrego planta cara a Mar Flores

El apellido Campos vuelve a estar en el foco mediático. En esta ocasión, no por un posado ni por un estreno televisivo, sino por las palabras de Mar Flores. La modelo, que estos días se encuentra promocionando su libro "Mar en calma" y grabando un programa de decoración junto a su hijo Carlo Costanzia para Televisión Española, opinó con dureza sobre la famosa fotografía en la que aparecían Terelu Campos, su hija Alejandra Rubio , Carlo y el padre de este. Un comentario que no ha dejado indiferente a nadie, especialmente a Carmen Borrego

La hermana de Terelu, desde el plató de "Vamos a ver", no dudó en responder y en defender a las suyas. "Esto es un conflicto muy antiguo que tiene Mar y en el que no deberían entrar ni mi hermana ni mi sobrina. Conmigo no tiene nada que ver", declaró, visiblemente molesta. Y añadió con firmeza: "Meter a Alejandra y a Terelu en un conflicto que no han tenido nunca nada que ver… Yo creo que se les debería dejar fuera".

No era posicionamiento

En el programa recordaron la famosa imagen de Terelu posando junto al padre de Carlo Costanzia, instantánea que para algunos era un gesto de posicionamiento en la disputa entre los progenitores. Borrego, sin embargo, lo desmintió de plano: "No creo que la foto sea un posicionamiento, es una cuestión de educación. Si hubiera ido Mar, Terelu habría hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué tiene que meter a dos personas que no tienen nada que ver en un conflicto?".

Terelu Campos y Alejandra Rubio con Carlo Costanzia padre y Carlo Costanzia Jr. Gtres

La polémica ha puesto de nuevo sobre la mesa la relación entre Terelu y Mar Flores. Desde que Alejandra y Carlo confirmaron su noviazgo, mucho se ha especulado sobre la relación entre ambas consuegras. Sin embargo, tanto una como otra han asegurado que nunca existió ni amistad ni enemistad, simplemente ausencia de trato. "No he oído a mi hermana decir ni una sola palabra mala de Mar Flores, jamás. Ni antes ni ahora", insistió Carmen, respaldada por otros colaboradores del programa.

Mientras tanto, Mar Flores asegura estar "harta" de este asunto, más centrada en su libro y en su nuevo proyecto televisivo que en alimentar titulares. Pero Borrego no está dispuesta a dejar que el nombre de su familia se utilice como munición. "Terelu se comporta como una persona normal con la familia de su hija, no tiene que posicionarse", sentenció.

Con estas declaraciones, Carmen Borrego se coloca una vez más en primera línea para proteger a las suyas, consciente de que el apellido Campos sigue despertando interés y titulares, incluso cuando ellas no buscan estar en el centro de la tormenta.