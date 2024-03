Celia Obregón lo cuenta todo sobre la gran fiesta de cumpleaños Ana Sandra y desvela si asistirá Alessandro Lequio

Ana Obregón está viviendo una de las semanas más emocionantes y felices que recuerda. Hace dos días, la presentadora celebró su cumpleaños por primera vez después de 5 años y sopló las velas junto a la pequeña Ana Sandra. Y hoy, es el turno de la hija de Aless Lequio. Hace un año, la nieta de la actriz llegó al mundo y su abuela está preparando una fiesta por todo lo alto para festejar este día tan importante para toda la familia Obregón.

Celia, la hermana de Ana, ha sido la encargada de desvelar algunos detalles de la celebración que tendrá lugar esta tarde en el domicilio de la presentadora. Muy emocionada y feliz por el cumpleaños de Ana Sandra, la tía abuela de la pequeña ha revelado la lista de invitados al evento. "Vamos los hermanos que estamos, porque dos están de viaje, los padrinos y los sobrinos que puedan porque tienen que trabajar y es a las cinco de la tarde. Un día precioso, precioso", ha señalado, muy sonriente.

Ana Obregón bautiza a su nieta, Ana Sandra, rodeada de toda su familia Europa Press

Entre los invitados, como es de esperar, se encuentra Alessandro Lequio, abuelo de Ana Sandra. Sobre si asistirá o no al cumpleaños, Celia Obregón ha vuelto a tender la mano al italiano, del mismo modo que ha hecho su hermana durante todo este último año. "Está invitado. No sabemos si vendrá. Hombre, están invitados toda la familia. Si él puede, por sus compromisos pues vendrá y si no puede, pues no vendrá. La verá otro día, seguramente", ha expresado sobre el asunto.

A pesar de los altibajos que ha atravesado su relación estos últimos meses, el padre de Aless desveló hace dos días que había felicitado a Ana Obregón por su aniversario, declaraciones que dejaron entrever que entre ellos se había producido un cierto acercamiento. ¿Asistirá el conde italiano al primer cumpleaños de su nieta?