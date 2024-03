Ana Obregón rompe la norma de no celebrar su cumpleaños y recrea su foto más especial con Anita

Ana Obregón está viviendo un momento único ahora que ha revivido tras su primer año con Ana Sandra. La actriz ha querido compartir con sus seguidores una de las imágenes más tiernas al recrear su última fotografía de cumpleaños con su hijo Aless Lequio. Esta semana está cargada de momentos claves en su vida. Este lunes ha celebrado su 69 cumpleaños y no ha dudado en mostrar los primeros pasos de la pequeña Anita, pero el próximo día 20 de marzo será el turno de la pequeña, cuando soplará su primera vela.

“Hoy me desperté llorando porque llevaba 5 años sin celebrar mi cumpleaños”, comenzaba diciendo la actriz con una mezcla agridulce de sentimientos al volver a celebrar la vida. “Pensaba en las últimas velas que sople contigo Aless, 18 de marzo de 2019, cuando nos habían dicho que te habías curado del cáncer. Me dijiste: Mami, cumplir años es un privilegio. Y yo me callé porque te hubiera regalado todos mis años y los que me quedaban por cumplir”, continuaba.

Según se ha dado a conocer en el programa “Vamos a ver”, la entusiasmada abuela estaría emocionada de nuevo y espera que Alessandro Lequio, el que fue su pareja y padre de su difunto hijo, acuda al cumpleaños de Anita y conozca finalmente a la niña.

Estas han sido las imágenes que ha compartido con sus seguidores en las que recrea la última vez que sopló las velas con Aless. “Desde entonces no quería celebrar nada. Entonces Anita lloró pidiendo el biberón… Mire a ese pedacito de cielo que tengo conmigo, la abracé muy fuerte, con tanto amor que las lágrimas rojas se convirtieron en rosas y sonreí”, añade como una mujer nueva. Esta ha sido una celebración y un día que ha podido sobrellevar gracias al cariño de su pequeña: “Hoy soplaré la tarta de mi primer cumpleaños de vida contigo Anita en la tierra, y contigo mi Aless desde el cielo. Qué cerca estás… Amor de mi vida”, concluye.

La pasada semana LA RAZÓN dio a conocer la insistencia de Ana Obregón para que el conde Lequio conociera a la que sería su nieta. El evento programado para este miércoles será una pequeña fiesta a la que asistirán los hermanos y algunos de los sobrinos de la abuela, como Celia Vega-Penichet, madrina de la pequeña. Quien no podrá acudir es el amigo íntimo de Aless Lequio, Giacomo Ugarelli, que pese a ser el padrino no se le verá entre los asistentes debido a compromisos profesionales.