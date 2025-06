Chanel se sacude la maldición de la coreografía

La eurovisiva cantante Chanel Terrero es otra, lanza sencillo y ha ganado su batalla más compleja que no ha sido con la audiencia. En esa nueva etapa que presenta recupera, además, la coreografía que la convirtió en un mito. El pasado 14 de junio pudimos ver como Chanel volvía a conquistar al público con los movimientos que la encumbraron hasta la tercera posición en Eurovisión. Tras años de polémicas del coreógrafo, Kyle Hanagami, con RTVE, que hicieron que la artista perdiera los derechos de esos pasos de baile (algo que hizo que, incluso, el año pasado tuviera que presentar una nueva coreografía para bailar en la edición sueca del festival) ahora parece que las cosas van por mejor cauce. Y es que, si la relación de Hanagami con la televisión pública dio mucho que hablar, con malestar por parte del creador e, incluso, quejas sobre racismo por un sketch televisivo en las Campanadas de 2022, todo parece indicar que en el futuro vamos a poder disfrutar de Chanel en todo su esplendor.

Nueva era

«La bala» ha sido el primer sencillo que hemos escuchado de la nueva etapa de la artista en este 2025 y en unos días publica «Zakaza». «Con la evolución y el aprendizaje de estos años traigo una propuesta mucho más madura, mucho más asentada y conociéndome cada día más. Un artista no deja de aprender nunca. Y yo persigo mis sueños», asegura la intérprete que, además, estrena equipo: «Ha habido un cambio drástico en mi carrera. Ahora estoy con un equipo que me apoya, que cree en mí y yo estoy en un momento en el que sigo aprendiendo, pero tengo todo mucho más atado y claro».

Chanel presenta un espectáculo coreográfico y vocal de estrella internacional y eso no sale solo: «A nivel vocal, las canciones las preparo con mi vocal coach, y para poder aguantar un show y el nivel de las coreografías que quiero, hago mucho cardio mientras canto a la vez. Sí, sigo corriendo en tacones en la cinta». Esto sabemos que lo aprendió con «SloMo», que contaba con una coreografía muy exigente que le hizo improvisar este tipo de entrenamiento.

Chanel y Melody RTVE

Convertida en un icono, aunque ella misma no se lo considere, la intérprete de «Antillas», tema con el que dio la sorpresa en «La Revuelta», tiene claro que, sobre todo, es un altavoz: «Siento que ‘icono’ no es un título que una se puede poner a sí misma. Lo que sí siento es que si tengo un altavoz tengo que ser coherente con mis principios como persona y como artista”. Y todo icono necesita una imagen que ella también sabe defender a través de la moda: «La moda es muy importante para mí, pero lo es más sentirme cómoda, tener mi propio lenguaje en la moda y, en este momento en el que estoy, siento que el resultado está siendo un look bastante más maduro, sexy e incluso a veces oscuro, y eso me da mucho juego», confiesa emocionada.

Han pasado ya tres años de aquella aventura y la hispanocubana regresa ahora cargada de sueños y de trabajo con canciones que prometen ser éxitos como «La bala» o «Zakaza»: «Este verano tengo muchos conciertos, es la presentación en directo de toda la nueva era en la cual he estado trabajando mucho y con ganas de que la veáis y disfrutéis». Ya sin ataduras, la batalla de Chanel deja los tribunales y vuelve a los escenarios a conquistar al público que se enamoró de ella.