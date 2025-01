Chema Rivas: "En San Valentín lanzaré mi nuevo tema, 'Cinturita'"

Chema Rivas viene pisando fuerte. Hace pocos meses lanzó “Uhlala”, un tema con el que puso a bailar, entre otros miles de personas, a la mismísima Victoria Federica de Marichalar. El cantante confiesa ahora a LA RAZÓN que este 2025 estará repleto de nuevos lanzamientos que sonarán en toda fiesta que se precie, así como conciertos que harán las delicias de sus fans.

Además, este jueves 30 de enero estará junto a Juan Magán en el Movistar Arena de Madrid, una noche que ya se antoja especial y única.

-¿Cómo se encuentra, Chema?

Muy bien, de preparativos y promociones para todo lo que viene este añito.

-¿Y qué es todo lo que viene este año?

Estoy componiendo muchísimo. Ha sido una época como de retiro espiritual, creando un montón de música hecha por y para la gente que se lo quiere pasar bien. De hecho, me lo estoy pasando superbién en el estudio. Yo creo que cuando salgan las canciones, la gente va a notar que he disfrutado muchísimo haciéndolas. Se viene un año muy movidito, creo que va a ser en el que más conciertos voy a hacer, y estoy muy motivado.

-¿Cuál es la temática general de sus próximas canciones?

Suena un poco típico, pero siempre acabo hablando de ese flirteo, de ese canalleo y ligoteo. Música alegre en las que se acaba tirando de temas como las miraditas, la noche… Queremos que la gente se lo pase bien con mi música, ya sea en una discoteca o en un chiringuito una tarde con amigos.

-¿Es usted muy ligón?

¡Intento serlo! (risas) Con la música intento crearme situaciones ficticias. Alguna vez me inspiro en cosas que le han pasado a mis amigos o a alguien cercano, pero pocas veces son cosas que me han pasado a mí.

-Estará junto a Juan Magán este jueves en el Movistar Arena de Madrid. ¿Cómo se siente?

Así es, voy a hacer compañía a un amigo tan bueno como él, a darlo todo con él y a estar a su lado en un día tan especial.

-¿De dónde viene su amistad con él?

De la música. Gracias a la música he podido tener amigos muy buenos a los que además admiro

-¿Me puede adelantar la fecha de alguno de sus próximos lanzamientos?

Pues mira, te lo voy a decir a ti. Igual que tengo el compromiso de cada Navidad sacar una balada, me he puesto el mismo para los 14 de febrero. El día de San Valentín me haré un autoregalo y lanzaré “Cinturita”, mi nuevo tema.