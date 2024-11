Chema Rivas, el cantante que pone a bailar a Victoria Federica: "Es una niña de 10, la verdad"

Iba para profesor, pero decidió darle una oportunidad al sueño que persiguió desde niño y de momento no le ha ido nada mal. Chema Rivas ya acumula millones de reproducciones en las plataformas con "Mil tequilas", uno de sus primeros éxitos, y ahora va camino de hacer lo mismo con "Uhlala", el último tema que acaba de lanzar. Una oda a la fiesta que anima a bailar a todo el mundo, incluidas Victoria Federica y Blanca de Borbón, que ya han caído rendidas a los encantos de este cantante que promete comerse la escena musical patria.

-¿Qué celebramos?

La vida. Es algo que tenemos que celebrar siempre porque hay gente que tiene muchos problemas y no puede, así que los que podemos tenemos que celebrar la vida. Además, yo cumplí 25 años hace poquito y tengo muchas ganas de vivir. Estoy muy positivo en este momento.

-Ya se encuentra entre los 20 y los 30. ¿Ha sufrido algún tipo de crisis o período de reflexión?

La verdad es que sí. Se lo decía a mis amigos. Es una edad un poco chocante porque ya veo los 30 muy cerca pero yo me siento un niño, que es lo que soy en realidad. La crisis la pasé a los 22 porque me compré mi casa y me vi solo. Fue un poco impactante, un cambio muy grande.

-Es todo un éxito poder comprar una casa tan joven en este momento…

Soy consciente de lo afortunado que soy. También tengo que decir que en mi pueblo está todo más baratito, en Madrid u otra gran ciudad seguro que no podría. Estoy muy agradecido, la verdad.

-¿Y qué expectativas tiene de cara a los 30?

La verdad es que he vivido ya muchas cosas un poco más rápido que el resto de la gente, y eso puede que me haya perjudicado por haber sido demasiado ambicioso. A los 30 espero tener una familia, ser padre… También quiero estar como ahora, disfrutando de la música, pero con familia y viviendo en el sur, aunque dentro de poco me mudo a Madrid.

-¿Le ha costado hacerse un nombre en la industria de la música?

Lo más difícil no ha sido llegar, sino mantenerse. Yo le doy mucha importancia a estar bien, a mi salud mental y a rodearme de un buen equipo y buena gente. Es verdad que para llegar he tenido que dar pasos complicados, sobre todo porque empecé muy jovencito, pero fue todo muy natural y orgánico. Lo complicado de verdad es mantenerse y seguir en el camino, porque muchas veces las cosas no salen como uno quiere, aunque eso no quiere decir que al final no vayas a llegar donde quieres.

-¿Cuánto tiempo lleva en la música?

Dedicándome de forma profesional desde la pandemia de coronavirus. Estaba estudiando Educación Infantil, pero al año siguiente lo dejé y me puse a tope con la música.

-¿Ha desistido en lo de ser profesor?

Bueno, el otro día sí hablé con un amigo que no descarto montar una academia, pero es algo hipotético. Ahora mismo estoy centrado en la música, que es lo mío. Lo tengo clarísimo, vida solo hay una y quiero centrarme en esto. Es verdad que tengo otros negocios aparte, pero siempre poniendo el foco en la música.

-Está bien buscar otras fuentes de ingresos…

Sí, pero no lo hago por necesidad, sino por diversión. Todo lo que hago lo hago por diversión o porque me motiva.

-¿De qué negocios se trata?

Tengo familiares que se dedican al turismo y colaboro con ellos… También haciendo mis pinitos en el textil… Pero como te digo, primando siempre la música.

-¿Le gusta la moda?

Es mi asignatura pendiente y por eso he querido meterme en el mundo del textil. De aquí a un par de meses saldrán unas colaboraciones que van a estar muy chulas.

-¿Está preparado si llega el día en que dé el bombazo y no pueda tomarse un café tranquilo en el café de su pueblo?

Ahora mismo ni me lo planteo, pero la verdad es que me gusta mucho tomar el café con mi familia en la plaza del pueblo. Si llega a consecuencia de mi trabajo en la música no me quedará otra que estar agradecido. Si tengo que pagar ese precio, lo pago. Es una putada del trabajo del artista, pero hay que estar agradecido porque no deja de ser una bendición.

-De momento ya le siguen en redes rostros muy conocidos como Victoria Federica de Marichalar o Blanca de Borbón. ¿Tiene algún vínculo con la Familia del Rey?

Recuerdo perfectamente el día en que me siguieron. Les gustó mucho mi tema “1000 tequilas” y con Victoria Federica he coincidido en algunas fiestas. Tengo buen rollo con ella, claro que sí. Es una niña de diez, la verdad.