Chenoa por fin habla claro y desmiente los motivos de su separación con Miguel Sánchez Encinas: "No tienen nada que ver"

A principios de noviembre el programa "Fiesta" desveló una de las rupturas más inesperadas de 2023 y que más revuelo mediático generó durante semanas. Chenoa y Miguel, un año y medio después de pasar por el altar, decidían tomar caminos separados, dejando a toda la opinión pública en shock. Nada más conocerse la ruptura, el exmatirmonio estuvo en el ojo del huracán mediático durante meses. Aunque ninguno de dos quiso pronunciarse sobre la dolorosa decisión que habían tomado y nunca llegaron a confirmar los verdaderos motivos por los que habían roto su relación, todas las informaciones en torno a la pareja aseguraban que el mayor problema de Chenoa y Miguel había sido su incompatibilidad de agendas.

Ahora, cuatro meses después, la cantante, durante su última intervención pública, ha desmentido categóricamente que ese fuese el motivo de su ruptura matrimonial con el médico. Tajante, ha asegurado que "las causas que la gente diga no tienen nada que ver con las que tenga yo".Chenoa, cansada del tema, ha dado un golpe sobre la mesa y ha vuelto a reiterar que ha salido ninguna información de su boca.

El look de Chenoa en la semifinal de 'OT'. @Chenoa

A pesar del duro varapalo sentimental, la artista se encuentra ahora mismo "en paz", centrada en sus próximos compromisos profesionales. "Yo soy muy transparente con vosotros. Generalmente cuando me veis alterada se me nota un montón, pero bueno, estoy bien. Estoy en paz que es lo importante. Al final la felicidad no sé si es reírse mucho o estar tranquilo a veces, depende la época. Ahora mismo buscar momentos de estar tranquila y en calma que tengo pocos. Estoy estudiando mucho, estoy estudiando mucho, mucho", ha expresado sobre el momento que está atravesando.