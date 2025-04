Clemente, hijo de Alessandro Lequio: de DJ a camarero, su nueva vida en EE.UU.

Alejado de la vida pública, Clemente Lequio ha encontrado un lugar en el mundo alejado de las expectativas que alguna vez parecieron definir su existencia. Radicado en Estados Unidos, el hijo de Alessandro Lequio y la exmodelo italiana Antonia Dell'Atte, vive una vida tranquila y feliz como camarero. Después de un largo período sin aparecer en los medios y en redes sociales, Clemente ha decidido compartir un pedazo de su vida con sus seguidores en Instagram, haciendo gala de un tono relajado y una buena dosis de humor. En su última publicación de Instagram, bromea: "Adivinen dónde estoy vestido de camarero… la diferencia no es mucha".

Apartado del foco mediático

En la imagen, Clemente aparece rodeado de sus compañeros de trabajo, pero también da espacio para un guiño personal: su madre, quien, cámara en mano, capta el momento con cariño. La grabación se desarrolla en lo que parece ser una lujosa mansión, un recordatorio de que su vida sigue estando rodeada de confort, aunque él se haya apartado del foco mediático.

A lo largo de los años, Clemente ha compartido su experiencia sobre su evolución profesional. "Antes me dedicaba a la música, era DJ y tenía más tiempo para mí. Ahora trabajo entre 50 y 60 horas a la semana como camarero", revelaba en una entrevista previa. Su vida, alejada de las luces, no es la que muchos esperarían para alguien con su linaje, pero a él parece no importarle. En los comentarios de la publicación, su madre no oculta su orgullo. "Guapo a reventar. En esta vida, mejor servir que ser servido", escribe, reafirmando la conexión profunda entre madre e hijo, y el valor que ella le otorga a la humildad y el trabajo duro.