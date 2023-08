Colate se convierte en protagonista de "Hotel VIP": "A nuestro hijo le gustaría que su madre y yo nos lleváramos mejor"

El pasado jueves comenzaba su emisión en las potentes cadenas hispanas Televisa y Univisión una de sus mayores apuestas para la nueva temporada, el reality “Hotel VIP”, en el que el español Colate Vallejo-Nágera es uno de sus protagonistas.

“El concurso ya está grabado y ha empezado a emitirse en México y Estados Unidos. Por eso me he venido a España de vacaciones y por negocios. Estoy introduciendo en nuestro país una nueva marca de mezcal, que es una bebida tradicional mexicana, y ahora mismo me encargo de la logística. Esto no significa que vaya a dejar a Miami definitivamente, porque allí estoy más cerca de mi hijo, pero vengo mucho”.

- Precisamente, acaba de tener al niño con usted

- Hemos estado con mi familia en España, pero ya regresa a Estados Unidos con su madre. Le voy a echar muchísimo de menos, porque estamos muy unidos, pero es que empieza en unos días el colegio.

- ¿Qué han hecho en estas vacaciones?

- Estar con la familia, hacer un par de viajes e ir al fútbol. Mi hijo siente pasión por el Real Madrid.

- ¿Y su novia?

- Se encuentra en Colombia visitando a su familia.

Montaje de Colate y Paulina Rubio Amor Martínez

- Hábleme del reality.

- Es un programa que tuvo mucho éxito en Argentina, y Televisa y Univisión han comprado los derechos, y ya ha comenzado a emitirse en México y Estados Unidos. Los concursantes realizamos una serie de pruebas dentro de un hotel, y según las hagamos somos huéspedes o personal de servicio. Es una dinámica muy divertida y ha tenido una gran acogida en su comienzo. Yo creo que es una mezcla de “MasterChef ”, “Gran Hermano” y “Supervivientes”. Cuenta con pruebas físicas, de habilidad, de cocina… y supone un ejemplo de convivencia.

- ¿Con Paulina Rubio, la madre de su hijo, ha conseguido llegar a un entendimiento?

- Desgraciadamente, las cosas siguen igual de mal. A nuestro hijo le gustaría que su madre y yo nos lleváramos mejor, pero el problema viene de la otra parte. Yo siempre he intentado llevarme mejor con ella, sobre todo, por el bien de nuestro hijo, pero hace tiempo que perdí esa esperanza. Mi puerta está abierta pero las esperanzas son nulas.