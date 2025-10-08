Comunicado urgente de Raquel Mosquera, tras la detención de su marido

Pues bien, Raquel Mosquera, de la que nos cuentan que se encuentra muy nerviosa y desesperada por la situación, ha subido un comunicado a sus redes sociales en el que amenaza a todos los medios de comunicación que se hagan eco de informaciones no contrastadas que puedan dañar la imagen de ella y de su esposo.

Entre otras advertencias, asegura que "se atengan a las consecuencias aquellos que quieran aprovecharse de esta situación y se inventen cosas sin contrastarlas. Igualmente, aquellos programas que lleven a sus platos a personas que se inventen cosas, sigan mentiras sin conocernos".

Añade que "aunque en estos momentos prefiero guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentarios, eso no significa que no tenga a mi abogado penalista pendiente de todo, y cuando yo crea que es el momento de hablar y me sienta con ganas de hacerlo, lo haré".

Raquel Mosquera posa junto a Isi larazon

Sobre su estado de ánimo indica que "me siento fuerte, sobre todo por mis hijos, mi familia y todas las personas que me rodean".

A pesar de sus palabras y ese intento de mantenerse firme, una fuente de su entorno desvela que "lo está pasando muy mal, la situación es muy dura y la incertidumbre muy grande. Raquel y su marido están muy unidos y esta separación forzosa es terrible para los dos".

También la familia de Isi se cierra en banda y ha hecho un pacto de silencio para no dar el menor detalle sobre el tema. El nigeriano, cuentan, "traspasó su bar de Móstoles hace unos meses, no debía funcionar bien, entraba muy poca gente, la mayoría familiares y amigos".

Otra confidencia revela que Raquel podría haber visitado a su marido en varias ocasiones en la prisión parisina en la que está privado de libertad. Y que los reencuentros son dolorosos, pero muy emotivos.

No es cierto, tal y como se ha llegado a publicar, que la situación pueda influir negativamente en el matrimonio, la peluquera apoya a Isi al cien por cien y confía en que pueda solventar favorablemente el problema.