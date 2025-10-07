Lourdes Montes: de su decepción con Julián Contreras a su crisis con Fran Rivera

Lourdes Montes se ha sentado en la tarde de este martes a charlar con Sonsoles Ónega. Se trata de un movimiento inesperado, pues siempre ha querido permanecer lejos de los platós de televisión, aunque no tanto de las revistas a la hora de confesarse sobre los más íntimo. Es la primera vez que acude a la televisión en solitario y como estrella principal. Pero en ‘Y ahora Sonsoles’, programa estrella de Antena 3, se ha sincerado como pocas veces antes, tratando desde los inicios de su relación conFran Rivera, los grandes hitos de su matrimonio y también sus mayores dificultades como pareja.

Ha hablado largo y tendido sobre cómo es su relación con el diestro. También con el entorno que le rodea. Ha hablado maravillas de Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana Rivera, también de otros miembros del clan, como Cayetano Rivera o se ha mostrado algo más indiferente sobre Kiko Rivera, destacando que ha compartido poco con él. Pero en el repaso sobre la relación de su marido con sus hermanos, ha dejado clara su profunda decepción con Julián Contreras. Y es que la abogada reconvertida en diseñadora y empresaria le tenía un gran aprecio, pero se sintió traicionada y no le perdona el dolor que le ocasionó a su marido.

Lourdes Montes, a corazón abierto con Sonsoles Ónega

La presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ no ha tenido reparo alguno en preguntar y al ver la generosidad de su entrevistada, incluso le ha dado la oportunidad de poner fin a algunos temas delicados. Lourdes no ha aceptado y ha pedido que pregunten todo lo que deseen y sacien toda su curiosidad. Así lo ha hecho Sonsoles, que ha preguntado uno a uno por los hermanos de Fran Rivera, con los que ya no mantiene trato por distintos motivos.

Pero Julián Contreras era el más cercano, el que más se preocupaba por el matrimonio y, con ello, después de la traición, también quien “me defraudó porque descubrí un Julián que no conocía, descubrí que su cariño no era real, era interesado”. Y es que el dinero jugó un papel decisivo en su distanciamiento, según ella. Fran ha ayudado mucho a su hermano pequeño, pero el día que no pudo y le tuvo que decir que no, llegó la traición: “Necesitaba dinero y, por primera vez, Fran y Cayetano le dijeron que no. A partir de ahí lo puso como los trapos en la tele”. A ella le dolió mucho lo que dijo en un plató, pero más al ver “llorar mucho a Fran” por ello.

Por fortuna se tenían el uno para el otro. El matrimonio se declara un equipo, pero Lourdes también ha querido poner de relieve que han pasado por crisis que han puesto en jaque su relación. Así sucedió cuando el diestro se cortó la coleta y se retiró de los ruedos: “Se apaga el traje de luces y dices, ¿ahora qué?”. Esto les pasó factura y “hubo una época que nos repercutió como pareja, fue muy complicado”. Lourdes Montes tuvo que echar manos de “mucha paciencia y llegar a acuerdos”, mientras su marido se encontraba a sí mismo. Le costó horrores, pero lo consiguió con esfuerzo, tras reinventarse como empresario.