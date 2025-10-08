Boris Izaguirre sale en defensa de Raquel Sánchez Silva: "No se merece sufrir todo este tipo de tratamiento"

El caso Mario Biondo vuelve a acaparar todos los titulares después de que, el pasado lunes 6 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid admitiera que existen indicios de homicidio, basándose en el auto del Tribunal de Palermo de 2023. Por primera vez en estos últimos 12 años, la Justicia española ha admitido que el primer marido de Raquel Sánchez Silva no pudo no haberse suicidado, causa de la muerte de oficial.

El silencio de Raquel

Todas las miradas se han posado de nuevo en Raquel Sánchez Silva. La presentadora, tras el último giro del caso Biondo, ha optado por el silencio y ha optado por no pronunciarse sobre el asunto.

Boris Izaguirre, íntimo de Raquel, sí ha salido en defensa de su amiga durante la entrega del premio a Personaje del Año Vanity Fair 2025 a Gloria Estefan en Madrid. "Ninguno de los dos nos podíamos imaginar que se iba a precipitar de nuevo otra vez la investigación. Y digo lo que siempre digo, yo creo que todos podemos pensar lo que quieran o no hacer los familiares de Mario, pero quizás algunos de ellos podrían empezar a pensar en que Mario merece descansar en paz", ha declarado el venezolano.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en una imagen de archivo Gtres

"No es justo, porque ya han pasado 12 años. Fue terrible cuando sucedió, pero Raquel ha rehecho su vida, tiene dos hijos maravillosos, su marido Matías es un hombre extraordinario y yo creo que como familia no se merece sufrir todo este tipo de tratamiento", se ha lamentado Izaguirre, desvelando que Raquel "está feliz. Es una persona, una superviviente extraordinaria y a todos nos ha demostrado que uno puede caer y levantarse".

Rueda de prensa de la familia Biondo

Los que sí van a hablar son los familiares del cámara italiano. Mañana han convocado una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Catalunya con Vosseler Abogados de Barcelona para explicar "todos los detalles de la resolución judicial". Estarán presentes los padres de Mario Biondo y la letrada Leyre López.