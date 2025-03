Carmen Lomana aclara su presunta relación con Jesús Arroyo: "Yo no tengo ningún nuevo amor"

Carmen Lomana, socialité y colaboradora de LA RAZÓN, se encuentra nuevamente bajo el foco mediático, esta vez por una serie de especulaciones que surgieron después de ser fotografiada en Valencia junto a un apuesto hombre. Un tema que ha ocupado su espacio en la sección de corazón de "Espejo Público". Gema López mostraba la imagen que la propia Lomana compartió en sus redes sociales. Solo eso fue suficiente para desatar una ola de rumores sobre un posible romance. Pero, como es habitual en su vida, Lomana no tardó en poner las cosas en claro.

Supuesto romance con un consultor de estrategia

La persona en cuestión es Jesús Arroyo Fernández, un consultor de estrategia y comunicación con más de 20 años de experiencia en el sector. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y con especialización en la Universidad de Negocios de Carolina del Sur (EE.UU.), Arroyo ha trabajado durante años asesorando a empresas y particulares, ofreciendo conferencias y participando en tertulias de importantes programas de televisión. Su presencia en redes sociales también es notable, con más de 20.000 seguidores en Instagram y la antigua Twitter.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención no ha sido solo la compañía de Lomana, sino la proximidad entre ambos, capturada en una fotografía publicada por la propia empresaria. Ante los rumores que surgieron rápidamente, Carmen Lomana fes clara para LA RAZÓN: "Yo no tengo ningún nuevo amor. ¿Es que no puedo salir con alguien que acabo de conocer hace un mes? Hemos salido, lo pasamos muy bien, tiene una conversación estupenda, es cariñoso, simpático, culto... Pues ya está, pero yo no estoy enamorada de momento. No se sabe lo que puede pasar".

Además, Lomana desmiente las especulaciones más íntimas sobre su relación con Arroyo. "Han llegado a decir que hemos dormido juntos. Podemos dormir cada uno en una habitación distinta y si nos apetece hacer el amor, nos juntamos y punto, pero no es el caso. Solo he salido tres días con él. Todo tiene sus tiempos", enfatizó la socialité a nuestro diario, dejando claro que, aunque las especulaciones de los medios han ido más allá de la realidad, el vínculo que mantiene con Arroyo Fernández es en este momento solo una reciente amistad, sin compromiso formal.