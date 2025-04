Carmen Lomana: "Me suelen llamar 'especimen del norte' por ser poco cariñosa, no me gusta que me besuqueen"

Carmen Lomana ha sido siempre un personaje controvertido y, a la vez, admirado por su elegancia y su carácter fuerte. Este viernes, la colaboradora presenta su libro biográfico "Pasión por la vida" en San Sebastián una obra en la que repasa su trayectoria personal y profesional, desde sus primeros recuerdos hasta su ascenso a la fama y su consolidación en los medios de comunicación.

Imagen fría

En este libro, Carmen se muestra tal y como es, sin ningún filtro. Uno de los pasajes más reveladores es cuando habla sobre su personalidad y cómo ha sido percibida a lo largo de los años. "Me suelen llamar 'especimen del norte' por ser poco cariñosa", confiesa. Lomana, conocida por su actitud reservada y su manera de ser distante con los demás, no tiene reparos en admitir que no se siente cómoda con muestras de afecto físicas de desconocidos. "No me gusta que me besuqueen", añade, dejando claro que prefiere mantener una cierta distancia, algo que, para muchos, la ha hecho parecer más fría de lo que realmente es.

Carmen Lomana con vestido negro. Gtres

A lo largo de las páginas de narra también los altibajos de su carrera, sus amores, desamores y las experiencias que la han llevado a convertirse en uno de los rostros más recurrentes en la televisión. Su presencia en el medio siempre ha estado marcada por su elegancia, su inteligencia y sus opiniones rotundas, lo que le ha ganado tanto seguidores como detractores. Sin embargo, en este libro, se muestra más humana que nunca, dejando ver la mujer detrás de la imagen pública.