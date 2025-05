Leire Martínez, emocionada en 'Hay una cosa que te quiero decir': "No hay nada que consuele determinadas historias"

En las últimas semanas, Leire Martínez ha sido protagonista de muchas informaciones. Su participación como artista invitada en una próxima edición de 'Tu cara me suena' o las declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh han vuelto a poner a la cantante española en boca de todos.

Por si fuera poco, en la noche de ayer, estuvo presente en uno de los programas de Telecinco. El contenido presentado por Jorge Javier Vázquez, 'Hay una cosa que te quiero decir', siempre lleva a algún personaje conocido para que de una sorpresa a un fan suyo que está viviendo un mal momento personal. Y en esta ocasión fue el turno de Leire Martínez.

Multitud de emociones con David

La cantante acudió al programa para ayudar a Alejandro a dar una impresionante alegría a su hermano David: nació con un problema de hidrocefalia, el cual le ha causado muchos problemas a lo largo de su vida. "Han sido unos meses muy difíciles y quería animarte, sé que te gusta mucho la televisión, los programas y sé que te haría ilusión venir. Además, a la abuela le encantaba este programa y los programas de Jorge en general, así que un poco en su honor también", le explica Alejandro.

Además, añade: "Por otro lado quiero decirte que confíes en ti, que sigas con tus sueños, que los luches aunque parezcan difíciles o imposibles, siempre voy a estar a tu lado, te quiero mucho". Tras estas bonitas palabras, David respondió visiblemente emocionado: "Siempre hemos estado juntos en todo, no concibo la vida sin él, él es todo para mi''.

Participación de Leire Martínez

Posteriormente, llegó el turno de la entrada de Leire Martínez. David se mostró entusiasmado al verla aparecer: "Soy un gran fan tuyo. Eres mi ídola''. Además de agradecer su comentario, la cantante le ha dedicado unas palabras: ''A veces la vida es lo que es y frente a eso es difícil, no hay nada que consuele determinadas historias y las ausencias''.

''A veces ponemos el foco en lo que nos falta y no en lo que tenemos, y creo que es verdad que has tenido muchas pérdidas, pero tienes a gente que te quiere un montón, que creen en ti, que están ahí para ti'', le ha respondido, una muy emocionada, Leire a David. Una declaración que también ha hecho llorar a David: "Cuando escuchas cosas así y ves que tu música o lo que haces, realmente ves el valor que tiene y lo que consigue es lo que le da sentido a lo que hacemos y es súper gratificante y de agradecer el que lo viváis así, que si no estaría en mi casa. Muchas gracias a ti''. Por último, y como gran colofón final, ambos protagonistas interpretaron un fragmento de la canción 'Jueves' de Leire Martínez.