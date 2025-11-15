El consejo de Charles Aznavour que cambió la vida de Encarnita Polo

Cuando Encarnita Polo empezaba a despuntar como cantante de ritmos flamencos, le presentaron a Charles Aznavour y desde el principio surgió una gran empatía entre ambos. Tanto confiaba la sevillana en su amigo, que siguió su sabio consejo de que derivara su carrera hacia el pop. De aquella conversación surgió un cambio radical en la forma de cantar de Encarnita quien encaminó sus pasos hacia lo que luego sería su gran triunfo, el flamenco pop. Temas tan icónicos como “Paco, Paco, Paco” o “Pepa Bandera’, que traspasaron fronteras y la auparon a lo más alto de su profesión.

Como anécdota, contar que en el año 2013 Llum Barrera hizo una imitación de Encarnita Polo en el programa de televisión de Antena 3 “Tu cara me suena,”, ganando dicha gala con la canción «Paco, Paco, Paco» y haciendo que la cantante fuese la persona más buscada en Google en España durante varias semanas.

Encarnita Polo Cristina Bejarano La Razón

Pero ​la despedida de Encarna del mundo del espectáculo no fue como ella habría deseado. Se marchó por la puerta de atrás, con la ausencia de contratos y la pena de reconocer que su éxito del pasado ya no era el del presente. Por eso acabó abandonando su pequeño apartamento madrileño para marcharse fuera de la capital, buscando, quizá, la tranquilidad y el sosiego que su mente necesitaba.

Sus últimos años de vida están marcados por el silencio y el alejamiento de todos aquellos que fueron sus amigos más íntimos. Ni tan siquiera se sabía que se encontraba trabajando ingresada en una residencia día geriátrica, un lugar donde, a la postre, ha encontrado una muerte tan trágica, como es la producida por la agresividad de un octogenario que perdió los papeles y, según dicen, la estranguló.