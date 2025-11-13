Bárbara Goenaga celebra la mejoría de Borja Sémper con un mensaje lleno de gratitud y amor

Borja Sémper está ganando su batalla. Cuatro meses después de anunciar públicamente que padecía un tumor cancerígeno en fase inicial, el político del Partido Popular evoluciona favorablemente y se encuentra "muy, muy, muy bien", según ha confirmado su mujer, la actriz y diseñadora Bárbara Goenaga. La noticia, recibida con alivio y afecto dentro y fuera de la esfera política, es un reflejo de la serenidad y la entereza con la que ambos han afrontado uno de los capítulos más duros de sus vidas.

Fue a mediados de julio cuando Sémper, portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, decidió dar la noticia en una rueda de prensa con la misma naturalidad con la que suele abordar la política: sin artificios ni dramatismos. Explicó que le habían detectado un tumor cancerígeno en fase 1 durante una revisión rutinaria y que había tenido "la suerte" de descubrirlo a tiempo. "Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar mi recuperación y curación", declaró entonces, emocionado pero firme.

No hay por qué preocuparse

Desde entonces, su silencio público había sido interpretado por muchos como un signo de preocupación. Este miércoles, Goenaga quiso romperlo con un mensaje de calma y gratitud hacia quienes les han acompañado con cariño en estos meses. "Me está dando un poquito de apuro hacer este vídeo, pero esta mañana hemos recibido muchos mensajes de apoyo y no queremos que penséis que algo va mal con Borja", decía la actriz en un storie de Instagram, con su tono habitual, cálido y sincero.

Borja Sémper y Bárbara Goenaga en Cádiz Instagram

"El camino no ha sido fácil -reconocía-. La quimio ha sido dura, durísima. Por eso Borja no ha salido en público. Pero está todo prácticamente ya perfecto. Pronto saldrá con su pelazo otra vez, y volveremos a la normalidad". La frase, entre risas, dejaba ver el humor con el que ambos han decidido enfrentarse a la enfermedad, un humor que ha funcionado como antídoto y motor a la vez.

Goenaga cerraba su mensaje con un agradecimiento en su idioma natal, cargado de emoción: "Gracias por todo vuestro cariño. Agur, eskerrik asko". Palabras sencillas que encapsulan una historia de lucha compartida y una unión que trasciende los focos.

La noticia del buen pronóstico coincidía, además, con un gesto inesperado de Gabriel Rufián, quien dedicó unas palabras de ánimo a Sémper durante una intervención en el Congreso. Un detalle que el político vasco -acostumbrado a los debates más intensos- recibió como un símbolo de humanidad por encima de las siglas.

El caso de Borja Sémper recuerda la importancia de la detección temprana, algo que él mismo subrayó en su anuncio público. Cada año se diagnostican cerca de 300.000 nuevos casos de cáncer en España, y su historia es, en muchos sentidos, un mensaje de esperanza y conciencia.

Hoy, mientras se recupera rodeado de su familia, Borja Sémper demuestra que la verdadera fortaleza no siempre se mide en los discursos, sino en el silencio compartido con quienes sostienen la vida cuando la política se detiene.