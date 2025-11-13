Cayetano Rivera reaparece tras su accedente de tráfico cometiendo una nueva infracción

No están siendo tiempos sencillos para Cayetano Rivera. El diestro rompió con María Cerqueira antes del verano y quiso recomponer su vida aprovechando la temporada estival. Sin embargo, los escándalos se le acumulan y es difícil mantener el perfil discreto que tanto ansía. Primero por el encontronazo con la policía tras una discusión en un McDonald’s de Madrid.Se ha archivado la causa y ha quedado libre de culpa. Pero ahora se enfrenta a un nuevo problema, tras estrellar su coche contra una palmera y huir de la escena del siniestro.

El torero perdió el control de su furgoneta negra a la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. Estrelló el vehículo contra una palmera tras atravesar la rotonda. Una perito forense mantiene que circularía por encima de los 70 kilómetros hora en una vía reducida a 30 y sostiene la versión del despiste. Venía de una recta prolongada y al no haber marcas de frenada se confirmaría que no se dio cuenta de que iba derecho hacia una palmera. Tras el choque se fue directo a casa “aturdido”, donde la policía fue a su encuentro. Se negó a hacerse el test de alcoholemia, lo que supone un agravante a su infracción. No es la única.

Cayetano Rivera reaparece cometiendo otra falta

El diestro ha vuelto a ser captado por las cámaras. Son las primeras imágenes del protagonista después de derribar una palmera con su coche, causando daños que se elevan a los 35.000 euros, entre su vehículo, la señal de tráfico que tumbó y las palmeras afectadas. Pero días después del siniestro, en su primer enfrentamiento con la prensa, no ha hecho gala de una mayor conciencia a la hora de ponerse al volante. Y es que no ha aprendido la lección de poner atención a los detalles, que pueden salvar vidas, como es el hecho de tener calma a la hora de pisar el acelerador.

Desde ‘El programa de Ana Rosa’ se le ha visto por primera vez después del accidente. No le ha cogido miedo al volante, pues ha vuelto a conducir. Eso sí, con otro vehículo, pues su furgoneta negra ha quedado completamente destrozada. “Uno de nuestros reporteros acaba de captar estas imágenes hace unos minutos. El equipo del programa las ha analizado con mucha calma. Al principio parecía que Cayetano Rivera no llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero en realidad se estaba introduciendo en el vehículo en ese momento”, comenta Alejandro Rodríguez desde el citado programa de Telecinco.

No ha incumplido la norma de llevar puesto el cinturón, pues confía en que ya no se lo quitará después de confirmar que salva vidas. Eso sí, no ha aprendido del todo la lección a la hora de tener en cuenta el límite de velocidad: “Lo que sí incumplió prácticamente sin lugar a dudas es el exceso de velocidad, porque circulaba por una vía señalizada a un máximo de 20 kilómetros hora y él aceleraba más de lo permitido”. Algo que, a ojos de Ana Rosa Quintana, no es tan grave: “Tampoco va tan rápido, primero está la barrera y después ese coche parece un híbrido, que cuando arrancas en eléctrico la salida siempre es un poco más potente. Dejen ya a la criatura en paz”.