Kiko Rivera, tras hablar con Cayetano de su accidente: “Está disfrutando de su soltería y se le ha ido un poquillo de las manos”

Kiko Rivera se sienta por primera vez en un plató de televisión después de casi cinco años alejado de los focos. Lo hace para responder a todas las dudas surgidas en su ‘scoop’ de la semana pasada en ‘De viernes’. Responde a todo, no solo a lo que respecta a su separación de Irene Rosales, al nuevo conflicto legal con su madre, Isabel Pantoja, o al rechazo de su hermana a firmar la paz y volver a estar unidos. También ha respondido a las cuestiones de plena actualidad que marcan otros miembros de su familia, como Cayetano Rivera. Su hermano ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico cuando estrelló su furgoneta contra una palmera, que terminó derribando. El escándalo ha vuelto a amenazar su tranquilidad.

El torero perdió el control de su coche cuando salía del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. Una perito forense consultada por Telecinco analizó la escena del siniestro y dejó constancia de que se circulaba por encima de lo permitido, a unos 70 u 80 kilómetros hora. También que la ausencia de marcas de frenada evidenciaban una distracción, lo que determinó que estrellase el vehículo contra el árbol. En duda se queda la posibilidad de que estuviese bajo los efectos del alcohol, pues Cayetano se negó a someterse a la correspondiente prueba, huyendo del lugar de los hechos para esperar a la policía en su casa.

Kiko Rivera opina del nuevo drama de su hermano Cayetano

Cayetano Rivera busca la tranquilidad y, sobre todo, discreción. Aun así, sus pasos no dejan de ser polémicos. Este verano ha roto su romance con María Cerqueira, a la vez que se metió de lleno en una trifulca en un McDonald de Madrid, siendo detenido por agentes de policía con los que terminó litigando. Justo cuando la justicia archivó su caso, el accidente que le devuelve a los titulares le genera un nuevo conflicto interno. Su hermano Kiko, en su entrevista en ‘De viernes’, ha querido sacar la cara por él, dejando entrever que quizá no esté yendo por el mejor camino, aunque comprende que tenga derecho a equivocarse.

“Me llevo muy bien con él, le tengo un cariño especial”, dice Kiko Rivera de su hermano Cayetano, con el que atesora un precioso vínculo. No tanto con Fran, con el que tiene sus más y sus menos y a quien sigue reprochándole que haya atacado públicamente a su madre. En cambio, Cayetano es un pilar fundamental de su vida. Por eso no es de extrañar que hayan hablado estos días, a raíz del accidente de coche del que todos hablan. Confirma que sí han tenido conversaciones sobre el tema y subraya que “está bien”.

Pero también deja entrever qué pudo suceder: “Seguramente iba más rápido de lo que tenía que ir”, apunta Kiko Rivera, que apoya la versión del exceso de velocidad para explicar el siniestro. Uno por el que Cayetano Rivera deberá pagar en desperfectos cerca de 35.000 euros. Pero más allá de los daños materiales, viendo que no se han lamentado males mayores, el diestro se preocupa ahora por su reputación, porque “siempre ha sido un ejemplo y estas cosas…”.

Su hermano lo ve como “un ejemplo a seguir”, aunque “habrá cometido errores, como los cometemos todos. Todos tenemos etapas en nuestra vida en las que lo pasamos peor”. No le reprocha nada y aprovecha el momento para mandarle “un abrazo muy fuerte y que estoy aquí apoyándolo y la próxima vez cojo yo el coche”, bromea. Y es que Kiko Rivera no quiere dramatizar más allá y rompe una lanza a favor de Cayetano, quien ha atravesado una ruptura sentimental que le ha dejado tocado: “Quizá esté disfrutando de su soltería y quizá se le ha ido un poquillo de las manos”.