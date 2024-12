Cristiano Ronaldo suma un nuevo coche de lujo de 176.000 euros a su flota

Cristiano Ronaldo sabe muy bien en qué invertir los millones que ha ganado con su buen hacer con el esférico, pero también sacándole una mayor rentabilidad con lucrativos negocios. El futbolista parece que todo lo que toca se convierte en oro y cada paso que da se cifra en miles de euros. Y eso que no tiene razón por la cual andar demasiado, pues tiene una espectacular flora de coches de lujo que hace las mieles de cualquier amante del motor. En su parking privado están las mejores firmas de bólidos y tiene algunos de los vehículos más exclusivos que se han lanzado a la carretera. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Rolls-Royce, McLaren… las tiene todas. Es su gran pasión y parece siempre tener espacio para una nueva adquisición, como así acaba de hacer al darse un nuevo caprichito de cuatro ruedas. El futbolista portugués ya tiene en su garaje una nueva joya automovilística de la que presumir y parece encantado de así hacerlo.

La colección de coches del marido de Georgina Rodríguez se estima que supera los 20 millones de euros, aunque no para de crecer. No se reproducen solos, es él quien los selecciona con cuidado para que cada pieza tenga su protagonismo. Así será también ante la llegada del BMW XM completamente personalizado que vale 176.268 euros. Un nuevo juguetito que le tiene emocionadísimo, a juzgar por las fotografías que se ha captado para presumir de él ante sus seguidores. Se trata de un SUV negro con detalles en rojo que luce espectacular por fuera, pero que también es igual de increíble por dentro. No solo en cuanto a su estética, sino especialmente por su potencia, al tratarse de un híbrido enchufable con un motor V8 biturbo de 4,4 litros, lo que se traduce en 738 caballos de potencia. Es más, desde la firma detallan que pasa de los cero a los cien kilómetros hora en tan solo 3,7 segundos y su autonomía eléctrica es de 84 kilómetros.