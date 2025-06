Cristina Tárrega apoya a Alejandro Sanz: “Nunca debemos dejar que nadie nos extorsione”

La joven catalana Ivet Playà, de 26 años, ha pasado en solo unos días de ser una auténtica desconocida a situarse en el punto de mira de los medios de comunicación en España y Latinoamérica. Esta fan y seguidora de Alejandro Sanz, que, durante un tiempo ayudó al equipo en riders, pancartas y pruebas de sonido, publicó un vídeo en el que declaró sentirse "engañada, utilizad y humillada" por el artista después de mantener, según su versión, una relación íntima con él que ella calificó de "terrible pesadilla".

Ante el revuelo causado, el día 20 de junio acudió al programa "¡De Viernes!" a relatar con detalle este vínculo. Según contó, aunque comenzó una vez alcanzada la mayoría de edad, previamente habían contactado por Instagram. El artista, dijo, sobrepasó todos límites "morales".

Ivet Playá hablando de Alejandro Sanz De viernes

La joven considera que hubo diferencias de poder, una superioridad por parte de Alejandro, que aprovechó por su condición de fan porque le idolatraba. "Se aprovechó un poco, porque creo que está por encima un poco del bien y el mal".

La respuesta de Sanz no se hizo esperar. Acusa a Ivet de intento de extorsión. Según el equipo, ella le solicitó casi un millón de euros a cambio de no difundir supuestas fotos y vídeos íntimos. El artista ha respondido en redes defendiendo que la relación fue entre dos adultos y que su recuerdo era positivo. También mencionó la oferta de inversión en un negocio propuesto por ella.

Defensa de Teresa Bueyes

Tras su entrevista en televisión, Ivet abandonó las instalaciones de Mediaset desmintiendo que le pidiese al artista que invirtiese en negocios familiares: "Él me lo ofreció a mí, me ofreció a mí ayuda en los negocios". El asunto continúa candente y no parece que Ivet tenga intención de callar. "Tengo la lengua partida de todo lo que me estoy mordiendo, que espero que se resuelva muy pronto". Cuenta, además, con la defensa de la abogada Teresa Bueyes, que se ha mostrado muy contundente en el programa de Sonsoles Onega: "No hay ninguna extorsión, y ella tiene todas las pruebas al respecto. Quiero saber quién lo ha dicho para emprender acciones legales contra esa persona".

"En la vida hay que currar"

Este fin de semana, Cristina Tárrega acudía a la boda del hijo de Ana Rosa Quintana, Álvaro Rojo, en El Palmar, Cádiz, y allí hablaba de cómo se encuentra su amigo tras el testimonio de la joven. "Está muy tranquilo, está muy bien. Creo que tuvimos suficiente para darnos cuenta de que no hay por dónde cogerla", declaró a Europa Press.

Alejandro Sanz y la fan del Ivet Playà Redes sociales

En su opinión, el argumento de Ivet está vacío: "Ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Nunca debemos dejar que nadie nos extorsione. Nunca debemos dejar que, por miedo, nadie nos pida temas económicos". Añadía que el hecho de que Alejandro Sanz sea una estrella mundial, más expuesto está al chantaje. "A más nivel, más dinero piden"".

Cristina calificó la entrevista como "un destrozo" porque "no había por dónde cogerlo, ¿de qué moralidad me estás hablando? ¿Cuál es el tema moral? ¿Hay algún delito? ¿Hay algo?... No hay nadie detrás que quiera hacer daño a Alejandro, hay personas que no quieren trabajar, esto es la vida, en la vida hay que currar".