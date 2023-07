El dardo envenenado de "Sophie et Voilà" tras descubrirse el vestido de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Esta mañana amanecíamos con la exclusiva del año de la crónica social patria. La revista "Hola" adelantaba su edición dos días y agotaba todos los números en los quioscos de nuestro país. En la portada, Tamara Falcó e Íñigo Onieva lucen estrenados como marido y mujer y se desvelaba, por fin, el secreto mejor guardado del enlace matrimonial: el vestido de novia. Aunque en un principio la marquesa de Griñón confió en la firma "Sophie et Voilà" para el look de sus sueños, rompían su contrato laboral el pasado 16 de mayo, a escaso mes y medio de la boda, por "las exigencias" de la hija de Isabel preysler, que no irían en consonancia con el código ético de la marca.

Después de unos días muy complicados para Tamara, finalmente confió en Carolina Herrera para la confección del vestido de sus sueños a contrarreloj. La marquesa de Griñón no quiso perder el tiempo y se trasladó a Nueva York esa misma semana para reunirse con Wes Gordon, director creativo de la firma, para ponerse manos a la obra y llegar a su enlace matrimonial con el traje confeccionado a tiempo.

Story de "Sophie et Voilà" Instagram

Tras unos días en el punto de mira, el conflicto entre la hija de Isabel Preysler y "Sophie et Voilà" pasó a un segundo plano. Y hoy, justo cuando ha salido la exclusiva del enlace matrimonial y se ha descubierto el vestido de Tamara confeccionado por Carolina Herrera, la firma vasca ha lanzado un contundente mensaje a través de su perfil de "Instagram", texto que muchos cibernautas han interpretado como un dardo envenenado hacia la marquesa de Griñón. "Un vestido atelier es un diseño absolutamente personal y exclusivo creado especialmente para ti. Los vestidos realizados en este espacio mantienen la esencia de Sophie et Voilà, están confeccionados con los tejidos más exquisitos siguiendo el proceso más artesanal y son ajustados personalmente por nuestra diseñadora en nuestro atelier de Bilbao", ha expresado las diseñadoras desde su cuenta oficial.

Este texto se publicaba entre dos fotografías de algunos diseños de novia de la firma vasca. Casualidad o no, lo cierto es que es llamativo que "Sophie et Voilà" haya lanzado este mensaje justo el día en el que se desvela el vestido elegido por Tamara Falcó después de romper su relación laboral con ellas. Guste o no, lo cierto es que el look elegido por la marquesa de Griñón está siendo uno de los temas más comentados del día y ha generado multitud de reacciones en redes. Algunos cibernautas han comparado el vestido de Tamara con el de la Reina Letizia en su boda con Don Felipe VI.