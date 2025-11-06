El apoyo de Irene Rosales a Kiko Rivera ante su inminente entrevista en televisión: "Sé con la persona que he estado y no se puede evitar"

Kiko Rivera vuelve a la televisión después de años alejado del foco. El DJ rompe su silencio en "¡De Viernes!" y concede una de sus entrevistas más esperadas tras su separación con Irene Rosales. La andaluza, por su parte, ya concedió una exclusiva en "Semana" y se sentó esta semana en "Y ahora Sonsoles" para hablar de su ruptura.

El férreo apoyo de Irene

La exnuera de Isabel Pantoja ha vuelto a mostrar su apoyo públicamente al padre de sus hijas ante su inminente regreso a la televisión. Tal y como ha expresado Rosales ante las cámaras de EP, "no me molesta" que conceda esta entrevista, sino "todo lo contrario". "Ojalá le salgan muchos más proyectos televisivos y obviamente de música, que estoy segura que sí", ha añadido Irene sobre Kiko, mostrando nuevamente su apoyo a su ex.

Kiko Rivera en 'De Viernes' Mediaset

Sobre este regreso al foco mediático, la televisiva ha señalado que "lleva siendo foco mediático desde el día que nació" y ha dejado claro que "sé con la persona que he estado y no se puede evitar". Además, ha confirmado que Kiko ha cambiado positivamente en todos los aspectos y que ve madurez en él.

Las palabras de Kiko sobre Irene

En el nuevo adelanto de la entrevista de Kiko Rivera en "¡De Viernes!", el DJ arroja nuevos detalles de su ruptura con Rosales. "La relación estaba rota. Ese deseo, esas ganas de estar (juntos) ya no estaban”, declara el hijo de Isabel Pantoja sobre el final de su matrimonio y el fin del amor. "Me atrevo a decir que hasta me llegó a molestar su presencia", confiesa sobre Rosales.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Comunión de su hija Ana Gtres

Tras ver el adelanto, Pepe del Real ha ido un paso más allá en "Vamos a ver" y le ha pedido a Kiko que cuente la verdad en "¡De Viernes!". "Ojalá que sea sincero y diga lo que dice de Irene en privado. Ojalá que diga que está harto de quedar como el malo de la película", ha expresado el periodista, insistiendo en que está "cansado" de dar esa impresión públicamente.

Según Pepe del Real, Kiko piensa que fue "ella la que ha metido una persona en su casa cuando todavía estaban juntos". "Eso sé que lo dice en privado", ha señalado el colaborador. "Parece ser que Guillermo, este verano, cuando todavía no habían oficializado la relación, estuvo en la casa que compartían Kiko e Irene con sus hijas", ha explicado del Real sobre lo que contaría el hijo de la tonadillera sobre su exmujer. "Eso lo dice en privado, ojalá sea valiente y lo diga, aunque creo que por el bien de Irene y sus hijas va a ser más prudente", ha sentenciado el colaborador.