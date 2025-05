David Beckham, destrozado por la pelea de sus hijos que le aguó el cumpleaños: "Es como una puñalada en el corazón"

Aunque su envidiable físico muestre lo contrario, David Beckham acaba de cumplir 50 años y lo festejó el pasado fin de semana con una fiesta con su familia, amigos y demás seres queridos.

Las celebraciones comenzaron con una elegante cena en su finca de los Cotswolds, seguida de una escapada a Burdeos para una cata de vinos y una cena en París. El evento principal tuvo lugar en el restaurante Core de Notting Hill, con tres estrellas Michelin, y contó con la presencia de celebridades como Eva Longoria, Gordon Ramsay y Tom Cruise, que acudió acompañado de la actriz española Ana de Armas, confirmando así una relación (sea del tipo que sea) entre ellos.

Una celebración por todo lo alto pero con sabor agridulce, puesto que no se unió el hijo mayor de David Beckham con Victoria, Brooklyn, ni su esposa, Nicola Peltz. Cuando se casaron en el año 2022 se rumoreó que la spice girl no veía con buenos ojos a su nuera y que esta animadversión propició tensiones que distanciaron a la familia, pero no tardaron en desmentir el cisma con varias fotografías que demostraban que la joven multimillonaria era una más en el clan.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham

El problema real que ha motivado la baja de Brooklyn y Nicola en el cumpleaños de David Beckham también tiene nombre de mujer, pero en esta ocasión se trata de la pareja del mediano de los hijos, Romeo. Mantiene una relación con la DJ Kim Turnbull, y las habladurías siempre apuntaron a que, en el pasado, su hermano mayor también salió con ella.

Una historia de amor compartida que ha dividido a los hermanos e, irremediablemente, a la familia. Una situación que se ha convertido en “la peor pesadilla” para Victoria y David Beckham, a los que quita el sueño que sus hijos no se reconcilien pronto. “Para él es como una puñalada en el corazón”, dice una fuente cercana al exfutbolista en “The Daily Mail”.

Romeo Beckham y Kim Turnbull Gtres

Un momento muy complicado para una familia que siempre se ha caracterizado por mostrarse muy unida ante la opinión pública, aunque hace falta remontarse a diciembre de 2022 para recordar la última vez en la que los dos hermanos se dejaron ver juntos. Fue durante una videollamada de David Beckham con Victoria y sus hijos Brooklyn, Romeo y Cruz durante la final del Mundial en Qatar. Desde entonces, parece que los hijos mayor y mediano de la diseñadora y el deportista no quieren verse ni en pintura.