Un marcapasos y una discapacidad: esta es la rara enfermedad congénita que sufría Michu, expareja de José Fernando

Momentos muy complicados para la familia de Ortega Cano. María Rodríguez, expareja de José Fernando y conocida popularmente como Michu, ha perdido la vida a los 33 años. La excuñada de Gloria Camila fue hallada sin vida en su domicilio, dejando atrás a una niña de 8 años, fruto de su relación con el hijo del torero. La noticia ha sacudido tanto a sus familiares y allegados como a parte de la opinión pública, que empatiza con el dolor de sus seres queridos.

De momento, se desconocen las causas exactas de su fallecimiento, pero cabe señalar que Michu padecía graves problemas de salud desde que nació. Sufría una enfermedad coronaria congénita que la llevó a pasar por quirófano en varias ocasiones y le provocó algún que otro susto.

Michu contaba con un marcapasos y padecía una discapacidad del 38 % a consecuencia de esta enfermedad, y según han publicado algunos medios se encontraba en lista de espera para recibir un trasplante de corazón que, por desgracia, no ha llegado a tiempo.

El gran susto de Michu por su enfermedad

Uno de sus últimos sustos en este sentido tuvo lugar en septiembre del año pasado, cuando una mujer le propinó una paliza en plena calle. Más allá de las lesiones provocadas por los golpes, su corazón también se resintió por culpa del estrés, tal y como ella misma explicó: “Empecé a ahogarme, el corazón a tope y me fui al médico, me tuvieron que hacer un electro.Tengo un 38% de discapacidad, ellas no son conscientes de los problemas del corazón que yo tengo. (...) Tengo parte de lesiones y todo, porque estuve dos horas en el hospital con taquicardias y arritmias”.

Michu, exnovia de José Fernando y madre de su hija Rocío, hallada muerta en su domicilio a los 33 años Europa Press

Otro de los mayores disgustos que le provocó su enfermedad coronaria fue el aborto por el que tuvo que pasar en abril del año pasado. Michu estaba encinta de nuevo de José Fernando, pero se vio obligada a interrumpir el embarazo por el peligro que suponía para ella.

“Me encuentro bajita de energía, con anemia y en tratamiento. Y esa es una de las razones por las que hemos tenido que interrumpir el embarazo. Porque aún no se habían cumplido los tres meses y mi cuerpo ya estaba muy débil (...). Es que no podía hacer otra cosa. Es que era mi salud o mi salud. O un hermano para Rocío o que mi hija se quedara sola. No tenía elección. Fue el Día de la Mujer, no voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida... Y quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado”, lamentó Michu en declaraciones a la revista “Semana”.