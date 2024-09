Desvelada la nueva excentricidad de Luis Miguel: lo que el cantante exige en un hotel de Cádiz

No es ningún secreto que Luis Miguel tiene un listón de exigencias y requisitos durante sus giras. Ahora, 'Informalia' ha revelado una nueva excentricidad durante su estancia en un lujoso hotel de la cadena Meliá, en Sancti Petri (Cádiz): según "fuentes muy solventes" durante su paso por el opulento establecimiento, el cantante habría pedido que "le tiraran sábanas para no pisar por donde el resto pasaba".

Sus otras "manías"

No es la primera vez que circula información de este tipo sobre Luis Miguel. A lo largo de su carrera, el músico se ha construido la fama de ser una persona muy detallista y bastante peculiar en sus requerimientos. Uno de los rumores que suenan con más fuerza es que requiere a sus trabajadores que no lo miren a los ojos. "Nadie podía mirarlo, porque no le gustaba. Era llegar y todos se tenían que voltear hacia la pared", confesó una antigua trabajadora en un programa de televisión de España. Otros excolaboradores, agregaron que "todos debían firmar un contrato de confidencialidad" y que cuando alguien lo viera por un pasillo, se tenía que dar la vuelta reiterando: "No lo podías mirar a los ojos".

Por otro lado, el canal mexicano 'Telemundo', aseguraron que el artista "no está dispuesto a lidiar con el tráfico de la capital y por eso pidió entrar y salir de las presentaciones en helicópteros. Por seguridad", además de pedir que su camerino esté forrado de telas blancas para "no sentirse encerrado".

Una gira inmensa

El "Sol" de México ha dado una gira internacional muy especial, que que comenzó en verano del año pasado y que se sigue prolongando. Este verano el artista ha recorrido gran parte de la geografía española. De hecho, impartió dos memorables conciertos en el Bernabéu, el 6 y el 7 de julio a los que acudieron famosos como Paula Echevarría junto a Miguel Torres, Vicky Martín Berrocal o Nieves Álvarez.

Actualmente, Luis Miguel está disfrutando de México, donde tiene previsto seguir con sus shows hasta el 25 de noviembre.