Luis Miguel, otro adepto más a la regla de Hollywood, del no contacto visual

¿Por qué no aparece Luis Miguel en ninguna fotografía en Starlite o posando en algún lugar del emblemático recinto de Naguelles? ¿Por qué no se le ve por Marbella? Según ha sabido La Razón por diferentes medios, el cantante es uno de los adeptos a la regla de Hollywood, del no contacto visual. El de México habría puesto como condición, entre, otras excentricidades más de que nadie le podía mirar a la cara. Con el precepto de que si se incumplía podría hasta cancelar el concierto. Así lo han manifestado algunos de los trabajadores del festival boutique, con los que ha hablado este medio y que también esgrimen que “se les ha prohibido fumar y tener móviles”. Para su seguridad el cantante, también ha pedido cortar los viales al tráfico y dejar vació el parking platino donde acogen vehículos para los conciertos. Hoy es el último día de la gira en España y Luis Miguel la cierra en Marbella. De momento no han aparecido ni fotos del artista en el camerino posando con nadie, ni de Paloma Cuevas atendiendo a los numerosos amigos que ha invitado a los conciertos.

Luis Miguel durante su espectáculo en Marbella Starlite Marbella

El cantante llega a la cantera de Naguelles pocos minutos antes de que empiece el concierto en vehículos especiales, contratados por él y que nada tienen que ver con la organización del festival, se sube al escenario y empieza con su primera canción. Después de noventa minutos en el escenario, ni uno más, ni un bis ni nada, se sube de nuevo al coche y sale del recinto escoltado por su seguridad. En algunos países según se ha publicado, Luis Miguel ha hecho que sus colaboradores firmen un contrato de confidencialidad con la cláusula de no verlo directamente a los ojos. Y muchos se preguntan ¿Por qué Luis Miguel prohíben a los ojos con lo bonitos que los tiene? Luis Miguel encabeza la lista de cantantes famosos con actitudes de divo, manías raras y comportamientos enigmáticos. Trabajadores del propio intérprete han aparecido manifestando que: "Nadie podía mirarlo, porque no le gustaba. Era llegar y todos se tenían que dar la vuelta hacia la pared", Incluso, "todos debían firmar un contrato de confidencialidad. Además pedía que, cuando alguien lo viera por un pasillo, se tenía que girar hacia el otro dado”.

El “no me mires” de otros famosos

Pero Luis Miguel no es la única celebrity que se acoge a la famosa "regla del no contacto visual". Son muchos miembros de la élite de las celebrities los que imponen la excentricidad a su alrededor, de forma que nadie debe verlos a los ojos. Muchos consideran protegerse de las miradas porque pueden ser como una especie de maldición si le miran a los ojos. Le paso también a Jennifer López cuando se hospedó en el Villapadierna, que puso también esa condición en el lujoso hotel de Marbella, de que no la miraran. Hollywood, y la imagen del actor intocable, como casi un ser divino señalaron a Sandra Bullock en un rodaje donde se prohibió el contacto visual no iniciado por la actriz, hasta las risas de Tom Cruise. Y es que la mítica "regla de no contacto visual" ha fascinado al público durante décadas. Desde 1993, historias como la de Rider Strong, quien afirmaba que Donald Sutherland prohibía el contacto visual durante el rodaje de una película. De igual forma Jessica Alba en 2020, después de avivar la llama al "revelar" que en "Beverly Hills, le ordenaron no mirar a los ojos a los demás actores, bajo amenaza de ser expulsada".