Íñigo Onieva: "Le agradecía a Isabel Preysler que dijera que soy un hijo para ella. Fue muy emocionante escucharlo"

Anoche la céntrica plaza de Callao de Madrid se vistió de gala para albergar el centenario de la Denominación de Origen Calificada Rioja, una cita histórica marcada en rojo en el calendario de la gastronomía de nuestro país. Como si de una premiere de Hollywood se tratara, numerosos celebrities y personalidades del sector desfilaron por la alfombra roja de los Cines Callao, uno de los edificio más emblemáticos de la capital.

Entre los invitados al evento, Nieves Álvarez, que ejerció de madrina y maestra de ceremonias, Daniel Muriel, José Lamuño, Aldo Comas, Tamara Falcó e Íñigo Onieva, protagonistas indiscutibles de la cita. Los marqueses de Griñón, amantes del vino y del buen comer, no quisieron perderse esta velada, a pesar del jet lag de su escapada a Nueva York. Onieva corrió el pasado domingo la maratón de la ciudad y la socialité le acompañó en su gran reto deportivo.

Nieves Álvarez Gtres

Sobre las 20.00 horas comenzaron a llegar los invitados. Como grandes estrellas, los marqueses se hicieron de esperar y protagonizaron el último posado de la noche. Esta era la primera vez en mucho tiempo que el matrimonio se ponía frente a las cámaras. El empresario ha optado en los últimos tiempos en mantenerse alejado de los focos y no hablar de su vida privada.

Para sorpresa de todos los asistentes, Íñigo atendió a los medios con Tamara. Visiblemente nervioso por este gran paso, concedió sus primeras declaraciones y dio el primer paso hacia una reconciliación con la Prensa. Ambos derrocharon amor y complicidad ante las cámaras. Es innegable que atraviesan por un excelente momento sentimental y han formado un buen tándem.

Unidos por el vino

Su pasión por el buen vino les une. A Tamara le viene de familia y se crio entre viñedos. "Es un honor celebrar esta marca, esta denominación de origen Rioja, que celebra un centenario de un producto tan símbolo de España por todo el mundo", expresó Onieva ante las cámaras. Para el matrimonio, "compartir un vino es más que un producto. Es la compañía, la sobremesa de disfrutar. El vino representa para nosotros buenos momentos, buenos recuerdos, compañía y amor. Siempre se brinda con la gente que quieres".

Tamara Falcó e Íñigo Onieva Gtres

Como ellos mismos reconocieron, no necesitan una excusa para brindar y la última vez que lo hicieron fue tras la maratón de Nueva York. "Se disfrutó. Y siempre Tamara apoyándome", declaró orgullo el empresario sobre su esposa, su talismán en todos sus retos deportivos. Su próxima parada es la maratón de Tokio.

Poco a poco, Tamara Falcó se está adentrando en el mundo fitness con Onieva. "Hace poco me sorprendiste corriendo juntos", desvelaba el empresario sobre su esposa. Aunque de momento la marquesa no se le sigue el ritmo, no lo descarta en un futuro.

La emoción de Onieva al hablar de Tamara e Isabel Preysler

Con recelo y timidez, Íñigo Onieva también tuvo unas bonitas palabras para Tamara. De su esposa destacó ante las cámaras "su alegría y su bondad, que eso es algo que no se encuentra en mucha gente". Sin poder ocultar su sonrisa de enamorada, la socialité confesó que está acostumbrada a las románticas declaraciones de su esposo.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva derrochan complicidad ante las cámaras Gtres

Como era de esperar, Onieva también fue preguntado por las memorias de Isabel Preysler, su suegra. Su suegra declaró que el empresario era un hijo para ella y, visiblemente emocionado, Íñigo también agradeció a "la reina de corazones" sus palabras. "Es, sin duda, una declaración de amor. Fue muy emocionante escucharlo. Así lo hemos vivido siempre en casa pero escucharlo públicamente... Se lo agradecí porque me pareció muy bonito". Al igual que el joven es uno más de la familia Preysler, la marquesa también de la Íñigo. "Tamara habla más con mi madre que yo con ella", revelo el empresario.

La familia y el trabajo, sus dos pilares

Centrado en sus nuevos proyectos profesionales, Onieva triunfa en el mundo empresarial y ha convertido la gastronomía, su gran pasión que comparte con Tamara en su trabajo. "Compartimos pasiones y es un gusto poder compartirlo. Primero con Casa Salesas, ahora con un nuevo proyecto que saldrá en breves y que está muy enfocado al mundo del vino. Será un buen espacio para celebrar", desveló el empresario. Aún así, como reconoció Onieva, "la familia es lo primero". "Nunca puedes anteponer la familia al trabajo. Se trata de un equilibrio", expresó.