El diario de Amilibia: ¡Van como trenes!

Leo: “La ministra Diana Morant dice que la energía nuclear no es rentable y el futuro pasa por las renovables”. Para que cambie de opinión, bastará con que la nombren algo en la UE, como a Teresa Ribera, furibunda antinuclear que en cuanto la propusieron para el cargo que ahora ostenta ya empezó a decir que “la energía nuclear garantiza una sólida cadena de suministro”, y ahora ya la considera energía verde que te quiero verde, más verde que los smoothies verdes, más verde que este viejo verde. O sea, que lo de Diana tendrá cura en cuanto el Apolo considere que le sentarían muy bien los mejillones con patatas fritas de Bruselas. Por cierto, que el Apolo de la Moncloa dice: “Por mucho ruido y mucho insulto que hagan no me sacarán de mi carril”. Ahí está el carrilero que se mantiene en su vía, el tren que nunca descarrila, el que está como un tren.

El Apolo es el Oriente Express, el Transiberiano y el Tren de la Fresa en una sola pieza. Es el jefe de estación con su banderita y su silbato. También puede ser el revisor, el guardagujas y el guardabarrera, y como ha dicho que se encuentra más fuerte que nunca y que aún le esperan mil días con sus mil noches en la Moncloa, incluso podría ser el macizo mozo de cuerda. Leo: “Ayuso impone su tercera vía en el PP: ella va por un carril paralelo al resto”. Así que cada uno, PP y PSOE, van por su carril. Albricias, por fin se descubre por qué no podrán pactar nunca el rojerío y el facherío: van por carriles paralelos y no podrán encontrarse ni en el infinito. A no ser que descarrilen en la guerra nuclear que viene (ay, Diana) y choquen como trenes zombis de Óscar Puente.