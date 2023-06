El circo se alimenta de novedades y el más difícil todavía. Yo daba por hecho que el número dos en las listas electorales de Sumar iba a ser Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, más conocido por Pipe el Fiestero, pero resulta que no. A veces mis fuentes me gastan bromas.

Cuando me lo contaron con la seriedad que se les supone a los que me cuentan a mí las cosas, lo creí a pies juntillas y además me pareció un hallazgo: ¿quién mejor para número 2 de la Yoli que un joven rehabilitado (por la vía borbónica, pero rehabilitado, al fin y al cabo) que ha pasado de cerrar las discotecas en medio de hazañas bélicas (vuelo de navajas incluido) a organizar la Cumbre del Clima que se celebrará el próximo mes de diciembre en Abu Dabi?

Felipe Juan Froilan Marichalar Gtres

Sí, le ha enchufado su abuelo, el Rey Don Juan Carlos, pero pensé ingenuamente que eso era lo de menos para la Yoli: ¿no le enchufó a ella el mismísimo Pablo Iglesias en una Vicepresidencia, amén de nombrarla su sucesora para alcanzar un día la Presidencia de España y olé?

Felipe Froilán es un caso paradigmático para la juventud desnortada, un notable ejemplo de transición de las noches desenfrenadas al trabajo sin descanso por el medio ambiente, una de las grandes inquietudes de la Yoli. Todo casaba, pero Yolanda Díaz ha preferido al embajador de España ante las Naciones Unidas, que se apellida Santos y nació en la ciudad de Los Ángeles: muy propio para darle un color celestial a la lista de Sumar. Además es trotskista y defensor del «procés», o sea, ideal de la muerte en una lista en la que no caben tontas.

Pero a mí me gustaba más Froilán de Todos los Antros, qué quieren.