El diario de Amilibia: ¿La chistorra es chorizo?

Cuentan las lenguas viperinas que el Apolo de la Moncloa le preguntó a Bolaños en plan coña monclovita: «Refréscame la memoria, Félix, ¿teníamos un plan B o una caja B? ¿La chistorra es chorizo?». Dicen que Félix se limitó a mostrar la sonrisa de monaguillo picarón que le caracteriza. La chistorra es, según la Academia, un embutido de origen navarro semejante al chorizo, pero más delgado. El PP ha señalado, a modo de fina conclusión, que el origen de la corrupción sanchista está en Navarra, pero no sabemos si Chivite prefiere el chorizo a la chistorra. Dicen que Cerdán la degusta con huevos fritos y Ábalos, en bocata: ambos descubrieron la chistorra al sobre, que parece plato vanguardista de Dabiz Muñoz.

Esperanza Aguirre descubrió la «ruptura fake» en la política (se la aconsejó a Ayuso) y la llamada Barbie Gaza ha descubierto la tortura vip gracias a su detención en Israel. La tortura vip debe de consistir en que te retiran el Chanel nº 5 del bolso para que no te lo bebas, y a ver, dirá la Barbie, qué te pones entonces para dormir en sucias mazmorras. A la tortura vip se acabarán apuntado Victoria Federica y Tamara Falcó. Reyes Rigo, de la flotilla, está acusada de morder a una sanitaria israelí. Cuando retorne podrá declarar que lo hizo por solidaridad con el hambre del pueblo palestino, no porque quisiera descubrir si la judía sabía a chistorra.

Grande-Marlaska ha expresado su satisfacción por las manifestaciones españolas propalestinas. Ha descubierto que un ministro del Interior puede aplaudir y a la vez aporrear a los activistas, o sea, que es chistorra y porra al mismo tiempo. Leo: «El PP pone sordina a las encuestas: confía en parar al PSOE en enero».

¿Le pedirá más chistorra marca UCO a los Reyes Magos?