Diego Torres: “Estoy más orgulloso de mis fracasos que de mis triunfos”

Diego Torres ha regresado con fuerza al panorama musical presentando su décimo disco, “Mejor que ayer”, donde recoge algunos errores de su pasado y le da forma para aprender de ellos. Fue a principios de marzo cuando dio a conocer su nuevo trabajo que cuenta con la colaboración de grandes artistas como Carlos Vives. Cada una de las nuevas canciones de Diego Torres cuenta con su propia esencia, mostrando la versatilidad del artista. No se puede decir que persiga un estilo en concreto, ya que hace de la vida su propio estilo.

En este nuevo disco se nota una renovación, ¿qué la ha impulsado?

Uno busca renovarse, en mi caso siempre la busco, y trabajar con gente nueva, compañeros con los que me senté a escribir canciones y con los que me puse a producir canciones. Todo eso te abre a nuevos mundos y desafíos. Eso era lo que quería un poco para este disco.

¿De qué manera va a ser mejor?

En realidad lo de “mejor que ayer” tiene que ver con una cuestión personal. Tiene que ver con los avatares y las idas y venidas de la vida. En cómo nos caemos, nos levantamos, amamos y sufrímos. Ahí transcurre nuestra vida entre buenas y malas, pero de todas las crisis, de todas las situaciones que atravesamos, crecemos y aprendemos algo para entender de qué van las cosas y estar mejor que ayer.

Ha hecho una colaboración con Carlos Vives, ¿cómo fue el proceso creativo de “Kapun”?

“Kapun” nació un día escribiendo con mis colegas en el estudio. Sentí que ese coro era más de Carlos que mío. Ahí le escribí y le digo que aquí nació una canción que tenemos que cantar juntos. Cuando la recibió a él le encantó, se sumó y dio su aporte de ideas y surgió esta nueva oportunidad de volver a cantar juntos. Nos conocemos de hace mucho tiempo y en Colombia ya habíamos hecho una canción en el 2018 que se llamó “Un poquito". La canción funcionó muy bien y siempre estaba la buena energía de volver a juntarnos.

También ha colaborado con sus sobrinos Benja y Ángela Torres. ¿Han despertado muchos recuerdos familiares?

Hacer esta canción con mis sobrinos era algo que deseábamos los tres: el encontrarnos en la música. Yo los vi nacer, crecer, ir armando su camino, sabía que eso se iba a dar y que el tiempo nos iba a regalar esa oportunidad. Así fue que una tarde con mi sobrino empezamos a trabajar en esta canción y sumamos a Ángela. Es una canción que escribimos pensando en la familia y en todo lo que significa con las cosas buenas y con las malas, el amarnos, el separarnos y volvernos a encontrar, pero en definitiva nuestro amor incondicional es lo que marca nuestra esencia. La canción describe un poco todo eso en su letra. Siempre he estado muy unido a mi familia. Somos una familia grande de cinco hermanos y muchos sobrinos, pero a grandes familias grandes problemas, dicen. Es normal que esto también identifique a mucha gente que tiene esos desencuentros familiares, o que de repente vives y no te das cuenta de que tienes que valorar las cosas a tiempo porque después puede ser demasiado tarde.

¿Hay algo para lo que haya llegado tarde?

Hay cosas que me gustaría volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Me encantaría que mis padres hubieran conocido a mi hija y no la conocieron. Eso ya es imposible y te pone en un lugar en el que valoras las cosas hoy porque mañana no sé qué va a pasar.

Este 12 de marzo fue el cumpleaños de su hija Nina, ¿han hecho algo especial para celebrarlo?

Empezamos desayunando con su mamá y después al colegio, luego nos llevamos unos helados y a los chicos a la playa. Lo disfrutamos mucho. Después salí corriendo de mi casa porque tenía que venir a Tenerife para los premios Dial.

¿Cómo concilias la música con la paternidad?

Yo tengo dos modos: modo trabajo, que es el modo artista, y modo padre. Cuando no estoy trabajando hago mi vida de rutina como padre. Me despierto muy temprano, llevo a mi hija al colegio, la llevo a tenis o a las actividades que tiene y trato de colaborar en esa tarea que me encanta, que disfruto. No hay nada más lindo que acompañarla y hacer planes con ella. Todo esto es parte de una contención afectiva importante para los chicos.

¿Está su hija presente en su trabajo como cantante?

Sí, totalmente porque estamos todo el tiempo hablando de música e intercambiando canciones. Yo le muestro las canciones que voy haciendo y ella me dice si le gustan o si no le gustan. Ella me inspira con canciones nuevas, sonidos nuevos que para mí son aire fresco. Ahora que está más grande, el otro día en unos premios de la música en Miami, me dijo ‘papá, yo te quiero acompañar. Ya tengo mi vestido’, así que se vino conmigo a los premios y realmente fue la primera vez que iba a unos premios de la música con ella y los disfruté desde otro lugar. Yo dejo que mi hija vaya haciendo su camino y pongo a su disposición todas las cosas que creo que son importantes: una buena educación, deporte, arte y buena gente a su alrededor. En eso estoy muy de acuerdo con su madre. Ese va a ser su camino y ella va a elegir qué vocación va a querer tener

“Para amar hay que luchar” ¿en el amor y en la guerra todo vale?

No sé si todo vale, pero que hay que luchar sí, luchar con honor y no con traición. Creo que el amor exige una honestidad de ser sincero con lo que te pasa y eso sí es lo que vale.

Color esperanza se convirtió en una consigna muy potente. ¿Cómo afectó a su trayectoria profesional?

Yo creo que la gente hizo de esa canción algo muy especial y acompañó la vida de muchas personas en diferentes momentos, buenos y malos. Está ahí más viva que nunca y eso es lo más maravilloso que puede pasar con una canción. Hay que disfrutarlo y no volverse loco. La conexión entre la gente y los que hacemos canciones es eso, ese puente de comunicación. Eso para mi es algo sagrado y de mucha responsabilidad a la hora de hacer una canción.

¿A dónde quiere llegar?

A ningún lado. Sinceramente quiero disfrutar del día a día. Quiero hacer música, disfrutar de mi hija y quiero apreciar esos momentos de felicidad, apretar los dientes en los momentos complicados y hacerme fuerte.

¿Cuál es su manera de vivir?

Con pasión. Soy un tipo apasionado y vengo de un país en el que somos muy apasionados. Yo vivo la vida con pasión y mi trabajo lo hago con pasión y sin poner ningún problema en trabajar horas y horas, nuestro oficio no tiene un horario definido. Cuido mucho mi salud para estar entero y afrontar mi trabajo, que exige de mí estar en condiciones. Me encanta el deporte, la vida sin deporte ni música no es vida.

¿Salud, fama o amor?

Salud y amor. Para tener un amor sano

¿Cuál fue el día en el que le cambió la vida?

Cuando fui padre. A medida que crecía fue armando su personalidad y eso te cambia. Piensas que lo que dices es lo que tienes que hacer y esa es la relación que vas armando. En mi caso con mi hija es extremadamente linda.

¿Ha influido su hija en este disco?

De alguna manera sí. Ella fue parte de ese proceso creativo y cuando escuchó todas las canciones dijo ‘papá ya tienes un disco’. Ella me hizo darme cuenta de que sí. A veces uno va acumulando canciones y más canciones, de las que muchas quedan en el camino, hasta que viene alguien y te dice que ya tienes un disco.

Por casa de su madre pasaban algunos de los mejores artistas del país.

Tuve la suerte de encontrarme en el linde de mi casa a grandes artistas. Llegaba del colegio a mi casa y escuchaba risas y ruido. Una vez me encontré a mi papá y mi mamá tomándose unos whiskies con Charlie García que había venido a invitar a mamá. Poder vivir y absorber ese momento fue una gran experiencia. Vivir todas esas amistades me ha hecho darme cuenta de que sigo en ese camino y yo hago lo mismo con mis amigos y amistades que se dedican a la música.

Diego Torres visita España con su nuevo álbum "Mejor que ayer" Javier Lizon Agencia EFE

¿Hubo alguna persona que tuviera como referente?

No. Siempre me parece que uno debe ser auténtico. Tienes un montón de referencias musicales, pero no una que digas yo quiero ese camino. Yo quiero el camino de andar bien en la vida y manejarme por el buen camino, esa es mi única referencia

¿Qué consejo le daría al Diego Torres que esta empezando?

Lo dejaría libre como era. Yo creo que cuando empecé tenía ese impulso de la juventud, ese desparpajo que me quitó mucha presión por ser hijo de una artista que era muy grande, muy popular en mi país. Entonces eso me alivió y me dejó ser en este desparpajo y esta inconsciencia que tenía.

¿Orgulloso de sus triunfos y sus fracasos?

Sí. Estoy más orgulloso de mis fracasos que de mis triunfos. Es ahí donde uno aprende. Hay un montón de fracasos personales, un montón de cosas que se dan de una manera y no como querías. Sobre todo en esta carrera, no todo lo que brilla es oro. A los artistas nos ven sonriendo y felices, pero nos pasan un montón de cosas, como a todos los seres humanos. Hay que tener una vocación muy fuerte en lo artístico y hay que valorar mucho el poder vivir eso de lo que uno ama, que es el arte.

¿Cómo definiría este trabajo?

Es un disco honesto, sincero y tiene diferentes emociones como todos los seres humanos tenemos.

¿Fue difícil lidiar con la fama?

Cuando uno empieza este trabajo tiene que saber que te va a dar cierta fama y tienes que aprender a convivir con ella, pero no quedarte a dormir con ella. Yo siempre he tratado de mantener mi socialidad y no quise que este trabajo atente contra eso y pierda mi esencia como persona.

¿Cuál es el siguiente proyecto?

Ahora voy a seguir haciendo canciones. Se va a venir una canción que va a ser como una especie de bonus track en este disco con una invitada que es una cantante joven de mi país. Será un tema que es todo soul, está bueno.

A una cena con cualquier persona del mundo ¿a quién invitaría?

A mis amigos. Yo tengo amigos de toda la vida y no hay nada más bonito que juntarnos todos juntos. Es un momento muy especial.