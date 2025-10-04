Belén Esteban amenaza a Marta Riesco: "No tienes c... de decirlo"

El lenguaje "barriobajero", basado en la ordinariez, suele ser una constante en las intervenciones televisivas de Belén Esteban, pero hay momentos en los que traspasa todos los límites de lo permitido.

Es lo que ocurrió esta semana en un enfrentamiento verbal con Marta Riesco, su compañera del programa "No somos nadie". En una acalorada discusión en la que la reina del mercadillo de Paracuellos, antaño princesa del pueblo, defendía obsesivamente a su amiga Anabel Pantoja, le reprochó a la ex de Antonio David Flores que "le tienes mucho rencor a Anabel, no le perdonas nada, y no tienes 'cojones' de decirlo".

"Disfrutáis picándome"

Como el resto de presentes en el plató siguió insistiendo en el enfrentamiento, Belén se levantó enfadada abandonando su puesto. Y se fue soltando otra frase de las suyas: "Os estáis descojonando, disfrutáis picándome, decir lo que os dé la gana, me desquiciáis. Yo soy amiga de Anabel, no su abogada, soy de su familia. Hasta luego, Mari Carmen".

La mala relación entre Marta y Anabel se remonta a una época de desencuentros en la que la pantojita chica la ofendió gravemente, según la primera, vinculándola a un tema relacionado con un episodio lésbico, y esta le puso una demanda.

Marta Riesco y Anabel Pantoja Gtres

La última vez que se encontraron fue el jueves de esta semana en un evento publicitario y la sobrina de la tonadillera se negó a responder a las preguntas de la reportera. Con su corrida demostró que no quiere tener el menor contacto con ella.

Riesco, no obstante, comentó que, "sinceramente, yo pensaba que me iba a atender, porque estaba contestando a todos los periodistas, pero no quiso decirme nada".