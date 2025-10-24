El dolor de Carla Bruni tras ver en prisión a Nicolas Sarkozy: "Está destrozada", asegura su madre

Hay imágenes que marcan una época, y la de Carla Bruni saliendo con el rostro desencajado de la cárcel de La Santé, en París, es una de ellas. La cantante y ex primera dama de Francia atraviesa un momento personal devastador tras el ingreso en prisión de su marido, Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años por asociación ilícita en el caso de la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero procedente del régimen de Muamar el Gadafi.

"Está destrozada", ha asegurado su madre, Marisa Borini Bruni Tedeschi, al diario italiano La Stampa. La veterana actriz ha descrito el estado anímico de su hija como "una auténtica tragedia familiar", añadiendo que el encarcelamiento del expresidente francés le ha caído a Carla "como una bomba". "Es muy injusto. Nicolás es un hombre de principios, querido por todos sus hijos, incluso por su hijastro Aurélien, que está muy unido a él", añadía la madre de la artista, visiblemente dolida.

Recluido

Sarkozy, que ha pasado a la historia como el primer exmandatario francés en ingresar efectivamente en prisión, se encuentra recluido en una zona especialmente habilitada dentro del centro penitenciario, donde cumple su condena bajo estrictas medidas de seguridad. La prensa gala ha descrito su estancia más como una custodia de alto nivel que como una reclusión al uso: dispone de escoltas armados las 24 horas y condiciones muy alejadas de las de un preso común. Pero ni siquiera esas garantías han logrado apaciguar la angustia de su esposa.

Carla Bruni, junto a Sarkozy antes de su entrada hoy en la cárcel Gtres

Según ha revelado un amigo cercano del matrimonio a Le Parisien, Bruni vive con el miedo constante de recibir noticias alarmantes. "Carla teme que algo pueda pasarle, incluso con tanta seguridad. Las amenazas son reales", asegura la fuente. La artista habría pasado noches sin dormir, entre llamadas a los abogados y mensajes de apoyo a su marido.

En medio del vendaval mediático y emocional, la modelo y cantante ha encontrado refugio en la música y en las redes sociales. Su perfil de Instagram se ha convertido en un diario íntimo donde comparte su tristeza y sus intentos por sobrellevar la distancia. El día que Sarkozy fue trasladado a prisión, publicó un mensaje poético que conmovió a sus seguidores:

"¿Cómo se las arreglarán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que sus suspiros se mezclen? ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?".

Junto al texto, una serie de fotografías de su historia de amor, esparcidas sobre el suelo, como si intentara reconstruir con imágenes los fragmentos de una vida en común que, de pronto, se ha detenido.

Desde su retiro parisino, Carla Bruni intenta mantener la compostura, consciente de que cada gesto suyo será escrutado por la prensa. Pero quienes la conocen aseguran que nunca la habían visto tan frágil. "Está hundida, pero sigue enamorada", dicen. El hecho es que la ex primera dama francesa afronta uno de los capítulos más duros de su vida.