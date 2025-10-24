Sarkozy amplía la familia desde la cárcel: nace el pequeño Sylla Nicolas Sarkozy

Apenas un día después de entrar a prisión tras ser condenado por el caso de la financiación libia, Nicolas Sarkozy acaba de recibir una de las mejores noticias que podría escuchar entre rejas. Su hijo Louis, fruto de su matrimonio con Cécilia Attias, se ha convertido en padre. El joven heredero del expresidente francés está casado con Natali Husic, que dio a luz ayer, jueves 23 de octubre.

“Hay tres maneras de alcanzar la inmortalidad, decía el gran revolucionario cubano José Martí: plantar un árbol, escribir un libro y criar un hijo. Ayer, mi esposa y yo nos acercamos a la vida eterna: nos convertimos en padres”, ha comenzado diciendo Louis Sarkozy en sus redes sociales.

Orgulloso de su padre, de quien defiende su inocencia a viva voz, él y su mujer han decidido honrar al expresidente de la República bautizando a su recién nacido como él: “Tenemos la alegría de presentarles a nuestro hijo: Sylla Nicolas Sarkozy”.

Además, Louis ha transmitido el deseo que ha pedido para su retoño, en un nuevo guiño a su propio padre: “Que crezca, a imagen de sus homónimos, con fuerza y sabiduría”.

La feliz familia de tres ha levantado su hogar en la ciudad costera de Menton, donde se asentaron hace menos de un año, tras el regreso de Louis de Estados Unidos, donde se formó y pasó buena parte de su juventud.

Louis aspira a convertirse en alcalde de la localidad, siguiendo así los pasos de su malogrado padre, y se presentará a las elecciones municipales, previstas para los 15 y 22 de marzo de 2026. Su candidatura no convence a parte de los vecinos, y muchos le señalan por lo que consideran “parachutage” (paracaidismo en francés), es decir, que acaba de llegar de fuera, vive poco tiempo en Menton y no conoce de primera mano los problemas y retos a los que se enfrenta la población.

Demonstration in support of former French President Nicolas Sarkozy TERESA SUAREZ Agencia EFE

Frente a las críticas, él promete “sangre nueva” y un programa político político centrado en “la exigencia, la voluntad y la vocación, que en realidad se resume en una sola palabra: renovación”. Reconoce que “soy mentonés de adopción, como muchos de vosotros”, aunque, paradójicamente, uno de sus principales reclamos como posible alcalde se basa en su postura conservadora sobre la inmigración irregular. Sito junto a la frontera con Italia, este es uno de los mayores retos a los que Menton se enfrenta, y Sarkozy ofrece plantarle cara “con firmeza” pero alejado de la intolerancia de Rassemblement National, un partido de extrema derecha galo que ha ido ganando fuerza en los alrededores, como en Sainte-Agnès.